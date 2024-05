Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer moet je erfbelasting betalen?

Belasting, belasting, belasting. Je betaalt belasting over je inkomen, maar ook over een erfenis die je krijgt. Dat is niet altijd zo, er zijn een aantal bedragen die zijn vrijgesteld. Maar wanneer moet je wel erfbelasting betalen en hoeveel dan?

Onlangs schreef Metro over het dilemma van Ruben, hij kwam erachter dat zijn vader zijn broer had onterfd. En een vrouw in de Verenigde Staten moest juist zelf niks weten van haar erfenis: ze gaf een miljard dollar weg.

Ben je benieuwd wanneer je geld terugkrijgt na de belastingaangifte 2023? Dat vertellen we je hier.

Vanaf welk bedrag moet je erfbelasting betalen?

Als een naaste komt te overlijden, is dat vaak al pijnlijk genoeg. Maar als je een groot bedrag erft, komen er ook nog belastingzaken bij kijken. Je hoeft niet áltijd erfbelasting te betalen, bij bepaalde bedragen (afhankelijk van de relatie tot de overledene) is er een vrijstelling. Hieronder zie je welk bedrag je belastingvrij mag erven:

Wie ben jij? Bedrag dat je vrij mag erven Echtgenoot of (geregistreerd/samenwonend) partner 795.156 euro Kind, pleeg- of stiefkind 25.187 euro Kind met een beperking 75.546 euro Kleinkind 25.187 euro Achterkleinkind 2658 euro Ouder 59.643 euro Anders (bijvoorbeeld een broer of vriend) 2658 euro

Voor sommige mensen die erfbelasting moeten betalen, gelden nog wel voorwaarden. Op de website van Rijksoverheid lees je alles over de vrijstelling en eventuele voorwaarden. Over het bedrag boven de vrijstelling betaal je erfbelasting. Erf je bijvoorbeeld 30.000 euro van je opa of oma? Dan betaal je erfbelasting over 4813 euro, omdat je een vrijstelling hebt voor 25.187 euro.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Hoeveel erfbelasting betaal ik?

Hoeveel erfbelasting je betaalt, hangt dus af van het bedrag dat je erft én je relatie tot de overledene. De Rijksoverheid heeft een handige tool waarmee je kunt uitrekenen hoeveel erfbelasting je moet betalen. Als voorbeeld nemen we de situatie die we hierboven ook schetsen: jouw oma is in 2024 overleden en laat jou 30.000 euro na. De erfenis is niet vrij van recht (je moet dus zelf de erfbelasting betalen) en je hoeft de vrijstelling niet zelf van het bedrag af te trekken, dat doet de tool voor je.

Als je als kleinkind 30.000 euro erft, betaal je daar 866 euro belasting over. Wijzigen we de relatie tot de overledene van kleinkind naar (stief- of pleeg-)kind, betaal je 481 euro aan erfbelasting. Het verschil wordt echt merkbaar als de relatie tot de overledene niet een kind of kleinkind is, maar een broer of zus. In dat geval betaal je 8202 euro aan erfbelasting. Als echtgenoot betaal je in dit geval geen erfbelasting.

Vorige Volgende

Reacties