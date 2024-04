Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heen en weer lopen als je belt? Dit is waarom sommigen dat doen

Ken je dat? Die mensen die telefoneren en dan de hele kamer of werkvloer rondlopen. Wat is dat toch? Blijkbaar een natuurlijke reactie. Want ijsberen en bellen is helemaal zo gek nog niet en valt best logisch te verklaren.

Je kent vast wel zo iemand. Jouw partner of collega (of jijzelf) die zodra een telefoongesprek begint, ook de pas erin zet. Maar waarom zijn we geneigd dat te doen?

Waarom lopen en wandelen?

Neurowetenschapper Johannes Fahrenfort vertelt tegen het wetenschappelijke Quest dat bellen een onnatuurlijke handeling is. Hoewel wetenschappelijk onderzoek naar ons wandel- en belgedrag ontbreekt, denkt hij wel te weten waar het door komt. „Als je aan de telefoon met iemand praat, zie je die persoon niet. Daarom krijg je geen visuele input van het gesprek, terwijl je lichaam dat op dat moment wel verwacht.”

De telefoon is natuurlijk een ontwikkeling uit ons moderne leven. Voordat we konden bellen, spraken we veelal face-to-face met elkaar. En dan kun je ook iemands gebaren of gezichtsuitdrukking zien. Aan de telefoon gebeurt dat niet en daardoor verdwijnt het visuele en interactieve aspect. Daarom ben je volgens Fahrenfort aan de telefoon alleen mentaal bezig.

Figuurtjes tekenen

De neurowetenschapper legt uit dat we dat gebrek aan visuele interactie compenseren door te gaan bewegen. Door te wandelen heb je toch interactie met de omgeving.

Overigens kiezen sommigen ervoor om bijvoorbeeld te tekenen of figuurtjes te krabbelen tijdens een telefoongesprek. Dat is ook een manier om toch interactie toe te voegen als je aan de telefoon bent.

Wandelen helpt bij nadenken

Daarnaast helpt wandelen bij het denken. Bij belangrijke of zakelijke telefoontjes kan een beetje lopen dus gunstig werken op ons brein. „Ook als mensen bewust over iets willen nadenken, gaan ze soms buiten wandelen.” Hoe zwaarder en langer het telefoongesprek, hoe langer de wandeling waarschijnlijk is.

