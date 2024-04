Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn man dwingen om thuis te blijven als de kinderen ziek zijn?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Heleen: „Kan ik mijn man dwingen om thuis te blijven als de kinderen ziek zijn, ook al vindt hij zijn baan belangrijker?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Mijn man Aron en ik hebben samen twee kleine kinderen van twee jaar en negen maanden oud. Allebei gaan ze naar de kinderopvang en ze nemen regelmatig een virus mee. Dat betekent dat ik om de haverklap met een ziek kind thuis zit.

Aron heeft een goede functie bij de bank en brengt maandelijks het meeste geld in het laatje. Zelf werk ik als administratief medewerker bij een medisch bedrijf. Ik haal veel voldoening uit de drie dagen per week dat ik werk. Ik voel me mezelf, heb gezellig contact met mijn collega’s en heb dan ook even mijn handen vrij.

Mijn salaris is vergeleken dat van mijn man alleen een stuk minder. Aron vindt dat ik daarom altijd thuis moet blijven als één van de kinderen ziek is, omdat zijn baan belangrijker is. Ik snap dat hij meer geld verdient, maar ik vind mijn baan ook belangrijk. Als ik mijn baan verlies, dan raak ik ook een groot deel van mijn sociale leven kwijt en dat zou ik heel jammer vinden.

Daarom mijn vraag: kan ik mijn man dwingen om thuis te blijven als de kinderen ziek zijn, ook al vindt hij zijn baan belangrijker?

Groetjes Heleen“

Het antwoord

Hi Heleen,

Wat een uitdagende situatie zeg! Het klinkt alsof jij en Aron beide drukke levens leiden, maar jullie hebben wel verschillende opvattingen over werk en gezinsverantwoordelijkheden. Het is begrijpelijk dat je je baan waardeert en de voldoening ervan niet zomaar op wilt geven, vooral gezien het sociale aspect en de eigen identiteit die het je geeft.

Het lijkt erop dat jullie beide standpunten hebben die belangrijk voor jullie zijn. Dwingen is een groot woord, misschien kunnen jullie samen in gesprek gaan om een compromis te vinden. Is er ruimte voor flexibiliteit in Arons werkschema, zodat jullie de zorgtaken eerlijker kunnen verdelen? Als 50/50 verdelen bijvoorbeeld niet lukt, kan hij kijken of hij één van de drie keer dat de kinderen ziek zijn op zich kan nemen?

Of misschien kunnen jullie samen kijken naar alternatieve oplossingen, zoals het inschakelen van familie of het vinden van een betrouwbare oppas.

Succes!

Groetjes Laura

Reacties