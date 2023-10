Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paniek in de bierwereld door verhoging op bierbelasting: ‘Bier op terras kan 30 procent duurder worden’

Wie graag een goudgele rakker drinkt, mag daar volgend jaar door een verhoogde bierbelasting de portemonnee voor gaan trekken. Slecht nieuws voor de liefhebber, maar ook voor de bierbrouwers. Zij maken zich ernstige zorgen over hun toekomst en luiden de noodklok rond bier.

Bier is de afgelopen jaren al flink duurder geworden. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan een extra verhoging op de bierbelasting te willen doorvoeren per 1 januari 2024. In reactie daarop riepen de brancheorganisaties een petitie tegen de extra bierbelasting in het leven, die bijna 90.000 keer werd ondertekend.

Nederlandse bierbrouwers bezorgd door accijnsverhoging

De voorgestelde accijnsverhoging op bier zorgt voor veel paniek in de bierwereld. De Nederlandse bierbrouwers zijn bezorgd over hun financiële situatie. Drie op de tien brouwerijen verwachten dit jaar en volgend jaar verlies te maken, komt naar voren uit een peiling van marktonderzoeksbureau Ruigrok in opdracht van Nederlandse Brouwers, CRAFT en Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur onder 143 brouwerijen.

Ook verwachten brouwerijen dat hun kosten volgend jaar met 20 procent stijgen en dat de consumentenprijs mee stijgt. Brouwerijen denken bovendien dat buurlanden België en Duitsland de lachende derde worden, omdat bierdrinkers hun bier over de grens gaan kopen.

De extra accijnsverhoging komt hard aan bij de brouwerijen. Zo zou een glas tripelbier op het terras door de optelsom van veranderingen zo’n 30 procent duurder kunnen worden, zegt directeur Meint Waterlander van Nederlandse Brouwers.

‘Al veertig brouwerijen hebben deuren gesloten’

Nederland telt volgens de bierbranche meer brouwerijen dan België en heeft per hoofd van de bevolking meer brouwerijen dan Duitsland. Maar Jan Ausems, voorzitter van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de biersector. „Tot nu toe hebben dit jaar al bijna veertig brouwerijen hun deuren gesloten. Gelukkig zijn er ook brouwers die het nog aandurven om te beginnen, maar ik vrees dat het saldo aan het eind van het jaar negatief zal zijn en dat daarmee 2023 voor het eerst in ongeveer 25 jaar een jaar met een krimp gaat worden.”

