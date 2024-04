Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze manier blijft jouw geschilderde tuinhout langer mooi

Het schilderen van tuinhout is een effectieve manier om het materiaal te beschermen tegen weersinvloeden. Tegelijkertijd geef je jouw houten tuinmeubels, schuurtje of terrasoverkapping een leuke nieuwe uitstraling.

Wil je zeker weten dat je niet voor niets tijd en moeite stopt in de schilderklus? En dat het eindresultaat lang mooi blijft? Lees dan de vijf onderstaande tips door voordat je aan de slag gaat.

1. Kies de juiste verf en primer

De eerste en belangrijkste stap is het kiezen van een geschikte verfsoort. Schaf een hoogwaardige verf aan die speciaal is ontworpen voor buitentoepassingen en het gebruik op hout. Deze verf biedt optimale bescherming tegen uv-straling en andere weersinvloeden, waardoor het buitenschilderwerk tot maar liefst tien jaar mooi blijft. Is het tuinhout nog nooit eerder behandeld? Vergeet dan niet om daarnaast een geschikte primer te gebruiken die aansluit bij de eigenschappen van de gekozen buitenverf. Dit zorgt voor een optimale hechting en een duurzaam resultaat.

2. Breng verf niet te dik aan

Bij het verven van tuinhout is het beter om niet te dikke lagen aan te brengen. Breng liever twee dunne lagen verf aan dan één dikke laag, omdat dit zorgt voor een betere hechting en een egale dekking. Let wel op: de eerste laag verf moet goed drogen en uitharden voordat je de volgende laag kunt aanbrengen. Anders kunnen er oneffenheden ontstaan en zal de verf eerder gaan afbladderen. Dat wil je juist voorkomen!

3. Onderhoud het tuinhout goed

Goed onderhoud is essentieel om geschilderd tuinhout in topconditie te houden. Reinig het hout regelmatig met water (en eventueel een mild reinigingsmiddel) om vuil en stof te verwijderen. Zo voorkom je dat de verf wordt aangetast. Je kunt het oppervlak afspoelen met een tuinslang, maar het is beter om de hogedrukspuit achterwege te laten. Deze straal is veel te krachtig en zal de verflaag beschadigen.

4. Vermijd langdurig contact met water

Langdurig contact met water kan schade veroorzaken aan het geschilderde tuinhout. Denk aan verkleuring, vervorming, schimmel en houtrot. Zelfs een goede vochtwerende buitenlak kan hier na verloop van tijd niet meer tegenop boksen. Controleer daarom regelmatig of er ergens sprake is van waterophoping en zorg ervoor dat de waterafvoer goed in orde is.

5. Wacht niet te lang met bijwerken

Tijdig bijwerken van beschadigingen en slijtageplekken voorkomt dat vocht en vuil doordringt tot het hout. Het helpt dus om de beschermende werking van de verf te behouden. Daarnaast blijft het schilderwerk er nou eenmaal langer fris uitzien als je kleine plekjes direct bijwerkt.

Met welke tips ga jij aan de slag om het geschilderde tuinhout langer in topconditie te houden?