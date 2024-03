Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezin in tranen bij zien nieuw huis in Kopen Zonder Kijken: ‘Ik ben thuis’

Een huis voor vier: daar zijn Berend, Melle, Sanna én de kleine Elio naar op zoek in een nieuwe Kopen Zonder Kijken. Met z’n drieën zorgen zij namelijk voor Elio. Ze zijn daarom op zoek naar twee woningen bij elkaar in de buurt of een groot pand dat ze kunnen opsplitsen in twee verschillende woningen.

„Een hele mooie gezinsconstructie, maar een moeilijke zoektocht”, verzucht Berend. Vorige keer in Kopen Zonder Kijken kon een stel het niet eens worden over de locatie van hun nieuwe huis.

Kopen Zonder Kijken

Sanna en Berend hebben elkaar leren kennen bij een muziektheatergroep in Utrecht. „We hadden het weleens gekscherend over onze kinderwens, maar onze leeftijden verschillen nogal. Dus ik dacht: tegen de tijd dat hij eraan toe is, samen met Melle wellicht, ben ik al de leeftijd gepasseerd dat een kind krijgen nog een mooie optie is”, legt Sanna uit.

Toch liep het allemaal anders dan gedacht. Leeftijden bleken geen probleem te zijn en het drietal zette hun wens door, waarna niet veel later kleine Elio geboren werd. De eerste helft van de week spendeert Elio bij zijn moeder Sanna en de tweede helft van de week gaat hij naar zijn vaders, Berend en Melle. „We hebben ook een keer in de maand een gezinsdag. Dan gaan we met elkaar op stap en we gaan ook met elkaar op vakantie.”

Maar bij elkaar in de buurt wonen of samen in één groot pand wonen, blijft de droom voor het gezin. Daarnaast is het huis van Sanna ook te klein aan het worden en vinden Melle en Berend het niet meer fijn om midden in het centrum te wonen.

Regenbooggezin

De Kopen Zonder Kijken-makelaar heeft daarom een moeilijke opdracht. De zoektocht begint naar niet één, maar twee woningen. En dan ook nog eens het liefst in Amersfoort of in Arnhem. Het duurt even, maar uiteindelijk weet de makelaar het gezin heel goed te verrassen. Als ze eenmaal in hun nieuwe huis zijn en de blinddoek afdoen, weten ze niet wat ze zien.

Sanna weet het meteen: ze zijn in Arnhem. Maar voor wíe is deze eerste woning? Het drietal ontdekt de kamers en gokken – juist – dat dit de woning van Sanna wordt. De woning van de mannen is op steenworp afstand en ook daar kan het gezin hun blijdschap niet op. „Fijn jongens, te gek. Dit hebben jullie heel goed gedaan”, lacht Sanna door haar tranen heen. „Echt heel blij mee”, voegt Berend toe.



Maar dat is nog niet alles: de huizen moeten nog onder handen worden genomen door Bob en Roos. Daarna is het tijd voor de laatste én echte onthulling. „Nou, ik ben thuis”, concludeert Sanna, die de tranen van geluk uit haar ogen moet vegen. Het is alleen onbegonnen werk, want als ze de kamer van Elio ziet, moet ze nog harden huilen. „Een eigen kamer meneertje. Eindelijk heb je een eigen kamer. Ik vind het geweldig”, zegt Sanna. Ze keert zich tot het Kopen Zonder Kijken-team om hen te bedanken: „Lieve schatten, dit is echt ongekend mooi. Ik voel me gewoon thuis, dat had ik echt niet verwacht, maar het is echt zo.”



Mooi om te zien: ondanks alle kritiek/zorgen op X over hoe een regenbooggezin het regelt loopt de boel op rolletjes. Tegenslagen? Eerder je huis uit? We fixen 't. Kind naar school in Arnhem rijden? Makkelijk met z'n drieen. Zo wordt bijzonder bijna saai. #kopenzonderkijken #kzk pic.twitter.com/lVBE2s0c3Q — Jef Willemsen (@Norvo82) March 25, 2024

Kopen Zonder Kijken kijk je terug via Videoland.

