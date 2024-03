Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo hoog zijn de gemiddelde woonlasten voor een huurder en koper

De woningmarkt is krap en de extra woonlasten stijgen, meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit zijn de gemiddelde woonlasten voor een koophuis en huurhuis in Nederland, die je afdraagt aan de gemeente, provincie en het waterschap.

Vandaag meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal daklozen in Nederland het afgelopen jaar is toegenomen. Naar schatting waren er in 2023 zo’n 30.600 mensen tussen de 18 en 65 jaar in Nederland zonder dak boven het hoofd. In 2022 waren dat nog zo’n 26.600 mensen.

Woonlasten voor huurders

De woonlasten stijgen, zo blijkt. Een huurder betaalt in 2024 naar schatting een kleine 1000 euro per jaar aan de gemeente, provincie en het waterschap. Dat is 72 euro meer dan in 2023, blijkt uit de gegevens van het onderzoekscentrum van de Universiteit van Groningen. Die 1000 euro bestaat jaarlijks uit 457 euro aan de gemeente, 201 euro aan de provincie en 340 euro aan het waterschap.

Huurders zijn wat de kosten voor het waterschap, de gemeente en de provincie betreft het goedkoopst uit in Nijmegen. Daar betaal je zo’n 597 euro op jaarbasis. In West Betuwe ben je als huurder het duurst uit. Daar zijn deze drie kostenposten bij elkaar goed voor 1350 euro.

Woonlasten voor kopers

Huiseigenaren zijn meer kwijt aan de gemeente, provincie en het waterschap dan huurders. Zij betalen in totaal zo’n 1670 euro op jaarbasis voor deze drie kostenposten. In totaal betalen huiseigenaren zo’n 994 euro gemiddeld aan de gemeente. Aan de provincie wordt 201 euro afgedragen en voor het waterschap betaalt een koper gemiddeld 475 euro per jaar.

De laagste lasten heb je als koper in Tilburg. Daar ben je aan extra woonlasten zo’n 1300 euro kwijt. In gemeente Bloemendaal – tevens de gemeente met de hoogste gemiddelde verkoopprijs van woningen – betaal je als koper zo’n 2766 euro aan extra woonlasten.

De woonlasten voor kopers zijn hoger omdat zij onder andere onroerendezaakbelasting afdragen aan de gemeente. Daarnaast betalen kopers altijd rioolheffing, terwijl dat niet in iedere gemeente ook voor huurders geldt.

Extra inkomsten voor de gemeente

Gemeenten in Nederland verwachten dat de hogere heffingen dit jaar 8,5 procent extra opbrengen, meldde het CBS eerder dit jaar. Het totale bedrag dat zij ontvangen komt naar verwachting uit op zo’n 13,3 miljard euro. Eén van de belangrijkste oorzaken? De WOZ-waardes van woningen in Nederland stijgen. Deze waarde is van invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting en in sommige gevallen de rioolheffing. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de heffingen.

Reacties