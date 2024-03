Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze sectoren verdienen vrouwen meer dan mannen

Mannen krijgen in Nederland nog altijd meer betaald dan vrouwen voor hetzelfde werk. Maar er zit nogal wat verschil in sector en functie wat betreft de loonkloof. En dan zijn er zelfs sectoren waar vrouwen meer verdienen.

We laten het woord aan Jade Karthaus van MKB Servicedesk. „Het is niet overal hetzelfde. Vrouwelijke pedagogisch medewerkers verdienen juist weer 6,2 procent meer dan hun mannelijke collega’s.”

„Dat de loonkloof nog bestaat in Nederland, mogen helaas duidelijk zijn. Maar tussen functies blijken flinke verschillen te bestaan. In acht van de tien meest voorkomende functies in het Nederlandse mkb verdienen mannen meer.

Opvallend is ook dat de loonkloof gemiddeld groter is bij functies met cao, dan bij functies zonder cao. Dat blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk in samenwerking met Van Spaendonck Groep, op basis van 1,4 miljoen geanonimiseerde loonstroken uit Loket.nl. In dit onderzoek is er gecorrigeerd voor functie, leeftijd en werkervaring. Het verschil in beloning is hier dus niet door te verklaren.”

‘Vrouwen verdienen soms zelfs meer dan mannen’

„Gemiddeld krijgen mannen 6 procent meer salaris in deze tien meest voorkomende functies. Maar dit varieert van 3,7 procent voor administratief medewerkers tot bijvoorbeeld 14,3 procent voor magazijnmedewerkers.

Er zijn ook beroepen waar er geen verschil is of vrouwen juist meer verdienen. Bij de apothekersassistenten is er geen significant verschil in beloning. En vrouwelijke pedagogisch medewerkers verdienen juist weer 6,2 procent meer dan hun mannelijke collega’s.”

‘Loonkloof groter bij functies met cao’

„In functies met cao verdienen mannen gemiddeld 5,97 procent meer dan vrouwen. In functies zonder cao is het beloningsverschil 4,48 procent. Er is verder geen significant verschil in de gemiddelde salarisstijging voor mannen en vrouwen in het afgelopen jaar, en dat geldt voor functies met en zonder cao.

Uit recent onderzoek van I&O Research voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt overigens dat ruim driekwart van de werkgevers niet meet hoe de loonkloof er in de eigen organisatie uitziet. Er wordt onder andere vertrouwd op de objectiviteit van functiewaarderingssystemen en cao’s. Gezien de loonkloof bij functies met cao juist groter is, is dat vertrouwen niet helemaal terecht.

Natuurlijk zullen er ook sterke verschillen per cao zichtbaar zijn. Dat is erg interessant voor vervolgonderzoek.”

Het verschil per sector

„In ons onderzoek hebben we wel de verschillen in salaris voor mannen en vrouwen in verschillende sectoren onderzocht. Goed om te weten: voor deze gemiddelden zijn alle functies op één hoop gegooid.”

Sectoren waarin mannen meer verdienen

Zakelijke dienstverlening 3: mannen krijgen gemiddeld 20,25 procent meer betaald

Algemene industrie: mannen krijgen gemiddeld 18,93 procent meer betaald

Zakelijke dienstverlening 1: mannen krijgen gemiddeld 17,49 procent meer betaald

Grootwinkelbedrijf: mannen krijgen gemiddeld 16,21 procent meer betaald

Zakelijke dienstverlening 2: mannen krijgen gemiddeld 16,06 procent meer betaald

Sectoren waarin vrouwen meer verdienen

Uitzendbedrijven: vrouwen krijgen gemiddeld 3,57 procent meer betaald

Overig goederenvervoer te land en in de lucht: vrouwen krijgen gemiddeld 1,95 procent meer betaald

Sectoren waarin de salarissen gemiddeld gelijk zijn

Timmerindustrie

Voedingsindustrie

Bewakingsondernemingen

Uitgeverij

Hout en emballage-industrie

Overig personenvervoer te land en in de lucht

Taxivervoer



Jade Karthaus is is een deelnemer van de dienst ANP Expert Support.

Vorige Volgende

Reacties