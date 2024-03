Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arts pleit voor ‘chemo-taks’: ‘Farmaceutische industrie weigert onderzoek’

Chirurg en hoogleraar Casper van Eijck schoof gisteravond aan bij De Oranjezondag. Daar vertelde hij over zijn missie om alvleesklierkanker te bestrijden. En hij pleitte voor een chemo-taks. Hij en ook Rutger Castricum waren daarnaast kritisch op de farmaceutische industrie

Van Eijck vertelt over de alvleesklier, die achter de maag zit in het menselijk lichaam. Mocht je je alvleesklier voelen? Dan is het volgens de arts foute boel. „En heb je meestal last van rugpijn.” Van de mensen die alvleesklierkanker krijgen, geneest slechts 5 tot 10 procent.

Lof voor hoogleraar en chirurg Casper van Eijck

Fidan Ekiz, die bij De Oranjezondag te gast is, omschrijft Van Eijck als held. Hij stond haar en haar familie bij toen haar vader leukemie had. Van Eijck verschijnt in de nieuwe documentaire Tegengif, waarin te zien is dat hij zoekt naar een remedie tegen alvleesklierkanker.

Rol farmaceutische industrie en chemo

Maar in de documentaire komt ook de omstredenheid van chemotherapie ter sprake. 70 procent van de patiënten hebben volgens de arts niks aan zware chemo. Maar de farmaceutische industrie weigert te onderzoeken waarom zo’n grote groep die chemo krijgt, daar geen baat bij heeft.

Rutger Castricum, die zelf getrouwd is met een wetenschapper en arts, haakt daarop in. „Als ze dat onderzoek niet doen, kunnen ze chemo aan iedereen verkopen. 70 procent wordt daar ziek van en die zijn al zo ziek. En die mensen krijgen een soort laatste zetje door die chemo. 30 procent wordt daardoor geholpen. En als de industrie wel nobel zou zijn, dan zouden ze gewoon onderzoeken ‘wie wel’ en ‘wie niet'”, aldus Castricum over de farmaceutische industrie.

Casper van Eijck pleit voor chemo-taks

Van Eijck knikt instemmend. Hij pleit voor een chemo-taks. „Dat houdt in dat de farmaceutische industrie 10 procent van alle inkomsten die ze delven aan de chemotherapie, beschikbaar stellen voor onderzoek.” Bedoeld om beter te onderzoeken wie wel en geen baat bij welke type chemotherapie hebben. „Nu moeten we dat allemaal uit onze eigen zak betalen”, aldus Van Eijck.

Castricum omschrijft het als misdadig. Dat nuanceert Van Eijck. „De uitkomsten heb je niet volgende week. Die heb je over vijf jaar. Dat is in Nederland het probleem, dat we niet op lange termijn willen investeren.”

Rutger Castricum kritisch op farmaceut

Castricum interviewde eerder Lotte ten Dam, die ongeneeslijke borstkanker heeft. En dat terwijl er wel een medicijn op de markt is dat haar zou kunnen helpen om langer te leven. Maar de overheid en farmaceutische industrie worden het niet eens over de prijs.

Castricum klopte ook aan bij de farmaceut MSD, die volgens hem ‘schimmige praktijken’ uithaalt. Hij vroeg hen naar de hoge prijzen van sommige medicijnen. MSD-directeur Judith Zuijderhoudt legde uit dat de kosten in relatie zijn met de waarde die ze toevoegen. „En we komen in een fase dat we mensen kunnen genezen als het gaat om kanker. Het ziet ernaar uit dat de genezing van kanker de Nederlandse patiënt aan de neus voorbij gaat.” Volgens de MSD-directeur kan er in het buitenland veel meer op het gebied van medicijnen.

Dure kankermedicijnen

Maar dat vindt Castricum een valse opmerking. „Ik kan niet controleren wat voor trucs jullie uithalen.” Hij haalt een gerechtelijke uitspraak aan van een MSD-medicijn dat onproportioneel duur was geworden.

Zuijderhoudt noemt op dat de MSD-medewerkers mensen willen helpen. Maar Castricum benadrukt dat MSD weigert om transparant te zijn. Van Eijck concludeert nogmaals het belang van meer maatwerk en onderzoek.

Je kijkt De Oranjezondag terug via KIJK.

Reacties