Zoveel uur duurt de gemiddeld gevraagde werkweek in Nederland

Lang niet iedereen zit te wachten op een werkweek van 40 uur. En dat blijkt ook uit de cijfers, want Nederlanders houden van parttime werken. Maar wat vraagt de werkgever eigenlijk? Zoveel uur duurt de gemiddeld gevraagde werkweek in Nederland.

Past het Nederlandse werkleven – ongeacht de duur van de werkweek – je sowieso niet? Check dan goed welke zaken je allemaal moet regelen als je een carrière in het buitenland ambieert.

De gemiddeld gevraagde werkweek

Waar vroeger een werkweek van 40 uur de norm was, is dat inmiddels veranderd. Per inwoner tussen de 15 en 65 jaar werken we in Nederland gemiddeld 26,3 uur per week. Het lijkt er dus op dat een groot deel van de Nederlanders de wens heeft om niet fulltime te werken. Eind 2023 werkten een kleine 5 miljoen Nederlanders in deeltijd. En de werkgever lijkt met die deeltijdwens mee te bewegen, blijkt uit gegevens van de Nationale Vacaturebank.

Uit onderzoek van de vacaturesite blijkt namelijk dat de gemiddeld gevraagde werkweek 34 uur is. Dat gemiddelde is gemeten op basis van een analyse van ruim 100.000 vacatures. Twee jaar geleden was de gemiddeld gevraagde werkweek nog 35 uur. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt iemand fulltime bij een dienstverband van meer dan 35 uur per week. De gemiddeld gevraagde werkweek op de huidige arbeidsmarkt is binnen deze definitie van het CBS dus geen voltijds dienstverband.

Wensen van de werkgever en werknemer

Minder gevraagde uren dus, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Door de wens van werkenden om niet voltijds te werken, worden er ook steeds minder fulltime contracten aangeboden, denkt Suzanne van Malsen van Nationale Vacaturebank. „Werkgevers signaleren zelf ook dat mensen steeds minder willen werken. Zo weten we dat veel werknemers waarde hechten aan tijd voor zichzelf. Denk hierbij aan tijd voor het gezin, zorgtaken en zelfontplooiing. Ook een gezonde werk-privé balans is een wens. Door hier als werkgever op in te spelen, blijf je aantrekkelijk voor werkzoekenden. Zeker in tijden van krapte is dat natuurlijk erg belangrijk”, stelt Van Malsen.

Fulltime werken lijkt dus minder populair, maar dat biedt kansen voor wie wél fulltime aan de bak wil. „We zien dat veel mensen in deeltijd werken. Maar dat betekent niet dat werkgevers helemaal geen voltijdcontracten meer aanbieden. Sterker nog: heeft een werkgever de keuze tussen iemand die 28 of 36 uur wil werken en zijn de uren schaars? Dan kan de wil om meer te werken je een streepje voor geven. Daarnaast heeft meer werken nog andere voordelen. Zo stijgt bijvoorbeeld je salaris. Ook biedt het meer carrièremogelijkheden omdat je zichtbaarder bent voor je leidinggevende.”

