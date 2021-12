We denken dat contant geld snel verdwijnt, maar dat willen we niet

Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat contant geld al voor het jaar 2030 geheel uit de samenleving verdwenen is. Echter: dat is niet wat we willen.

Steeds minder Nederlanders hebben fysiek munt- en briefgeld op zak. Momenteel heeft 82 procent van de Nederlanders contant geld in hun portemonnee. Ter vergelijking: in 2014 ging het nog om 95 procent. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Knab. Van duizend ondervraagden denken er 570 dat contant geld binnen acht jaar verdwenen is.

‘Contant geld blijft belangrijk’

Knab? Dat is een in 2012 opgerichte online bank (‘we omarmen alle slimheid uit de digitale wereld en voegen daar een flinke dosis menselijk begrip aan toe’). Misschien verwacht je dan een wij van WC Eend-onderzoek met als uitkomst dat Nederlanders contant geld niet meer belangrijk vinden. Maar niets is minder waar.

Hoewel de meeste Nederlanders de toekomst van contant geld somber inzien, willen toch acht op de tien ondervraagden liever niet dat ons fysieke betaalmiddel ooit verdwijnt. Zo voelt contant geld voor veel Nederlanders veiliger dan andere betaalmiddelen.

Nederlanders zetten vooral nog vraagtekens bij de veiligheid van betalen met de smartphone. 28 procent beschouwt deze betaalmethode als veiliger dan betalen met contant geld. Bij betalen met de betaalpas geldt dit voor 43 procent van de Nederlanders.



Dat in plattelandsdorpen de #geldautomaat verdwijnt, is treurig genoeg. Maar is het nu ook beleid om hele wijken van #Amsterdam van contant geld te ontdoen, @geldmaat? Postcode 1075, in geen velden of wegen nog een machine te vinden. — Menno 王 Ong (@MennoOng) December 28, 2021

Verrijking, geen vervanging

Nadine Klokke is CEO bij genoemde online bank. Zij zegt: „Nieuwe betaalmethodes – zoals betalen met de smartphone – moeten we zien als een verrijking van de bestaande mogelijkheden. Niet als een vervanging. Onze taak is om het betaalverkeer zo veilig mogelijk te houden. Maar al kan ‘betalen met de smartphone’ zeker zo veilig zijn als betalen met cash, het kan lang duren voordat de consument dat ook zo voelt. Dit onderzoek laat zien dat het goed is dat iedereen zelf kan bepalen of ze met contant geld, de betaalpas óf de smartphone betalen.”

Digitale munten vs contant geld in supermarkt

Bijna een kwart van alle ondervraagden ziet de digitale munt de komende jaren z’n intrede doen in de supermarkt. Vooral jongeren zien dat gebeuren: ruim 1 op de 3 respondenten onder de 36 jaar denkt dat je in 2030 je dagelijkse boodschappen kunt afrekenen met – bijvoorbeeld – de Bitcoin. Mensen boven de 60 jaar zijn wat terughoudender, van hen ziet ongeveer 1 op de 5 dat gebeuren. En cash? Dat blijft in die genoemde supermarkt nog wel even. Sowieso is dat het geval, want onze eurobiljetten krijgen tussen nu en 2024 een make-over.