Blinde paniek bij FC Utrecht-supporter Dion als hij hoort waar LLDL-date vandaan komt: ‘Amsterdam?’

LLDL-kandidaten Dion en Lindsey lijken goed met elkaar te klikken. De twee hebben het in Lang Leve de Liefde best gezellig. Totdat Dion, die diehard FC Utrecht-supporter is, hoort waar Lindsey vandaan komt: Amsterdam. En dat zorgt voor ‘error’ in het hoofd van de Utrechtse voetbalfanaat.

Dion (22) legde eerder uit dat hij op „zorgzame, liefdevolle en respectvolle” meisjes valt. Het liefst eentje met lichtbruin of blond haar die uit de stad komt. En aan die eisen lijkt de 24-jarige Lindsey uit Purmerend wel te voldoen. Alleen ligt Purmerend wel heel dichtbij Amsterdam, de stad waar Lindsey geboren blijkt. Eerder viel LLDL–kandidaat Reynold nogal op, die zijn ongezouten mening over het uiterlijk van zijn date gaf.

LLDL-Dion komt uit Utrecht, Lindsey uit Amsterdam

Dion komt uit de buurt van Utrecht. En voordat Dion zich realiseert dat Lindsey wellicht een Ajacied is, lijkt het erop dat de twee een hoop zaken gemeen hebben. Ze zijn allebei gek op dieren, zouden best kinderen willen en houden van uitgaan.

Maar als Lindsey vertelt dat ze graag naar Amsterdamse kroegjes gaat, dan zegt Dion dat hij „gelukkig niet in Amsterdam komt”. Hij is namelijk FC Utrecht-supporter en weigert door Amsterdam te lopen. En wat heeft Lindsey op haar arm getatoeëerd? Drie Amsterdamse kruizen.

FC Utrecht-supporter en ‘drie kruizen’ in Lang Leve de Liefde

En hoewel het allemaal best goed botert tussen Lindsey en Dion, lijkt het erop dat Dion vanavond zich toch zorgen begint te maken. Want een FC Utrecht-supporter en een Amsterdammer? Dat kan niet. Te zien is namelijk dat hij met zijn stiefzus belt en openhartig over zijn date begint te vertellen.

Zo staat Lindsey haar Amsterdamse accent Dion niet aan. „Daar gaan mijn rugharen recht overeind van staan. Sorry je mag iemand er niet op afkeuren, maar ik houd er niet van.” En dat terwijl Lindsey volgens hem wel heel zorgzaam en „alles erop en eraan” is. Maar dat „plat Amsterdamse” is toch echt een groot probleem volgens Dion. „Ik heb er een gruwelijke pesthekel aan. En ik ga echt niet met iemand met drie kruizen op haar arm op het strand lopen. Want ik loop gewoon voor schut.”

‘Diehard FC Utrecht-supporter’

Hij vervolgt: „Denk je dat ze mij nog bij FC Utrecht serieus gaan nemen als ik zeg dat mijn vriendin een Ajacied is en ze drie kruizen op haar arm heeft? En daar mag je iemand niet op afkeuren. Maar ik ben zo’n diehard supporter. Ik heb zo’n afschuwelijke hekel aan Amsterdam. Ik ga er niet eens naartoe om een drankje te drinken.” Dion ziet het dan ook niet gebeuren dat hij naar Purmerend gaat om Lindsey te bezoeken. „Het is mij te dicht bij Amsterdam.” Nou, het is de vraag of die twee daar nog uitkomen samen. Vanavond gaat hun LLDL-date verder. Wordt vervolgd…

