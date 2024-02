Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is volgens de RAI Vereniging de beste elektrische fiets van het jaar – dit betaal je ervoor

Jaarlijks reikt de RAI Vereniging de Fiets Awards uit en benoemt daarmee de beste elektrische fiets van het jaar. De Gazelle Eclipse C380 is de grote winnaar, maar zeker niet de enige e-bike die in de prijzen valt.

Wie even vergeten was in welk land hij of zij woont: we openen de dinsdag met de uitreiking van de Fiets Awards. Jaarlijks probeert de RAI Vereniging, naar eigen zeggen, de fietsindustrie te stimuleren tot productvernieuwing. Met andere woorden: ze laten zien hoe innovatief bepaalde modellen zijn, om ervoor te zorgen dat andere fabrikanten meer hun best doen.

Tijdens die Fiets Awards zijn de categorieën beste elektrische fiets, beste cargofiets, beste speed pedelec en beste normale fiets te vinden.

Gazelle Eclipse C380: beste elektrische fiets van het jaar

Wie in 2024 een elektrische fiets wil kopen, kan het beste kiezen voor de Gazelle Eclipse C380. Althans, als je de jury van de Fiets Awards moet geloven. Kijk je in je eigen portemonnee, dan is de kans vrij groot dat je voor een ander model kiest.

De Gazelle Eclipse C380, met zijn lading aan indrukwekkende specificaties, is de winnaar en dat mag ook wel. De elektrische fiets heeft in Nederland namelijk een prijskaartje van 5999 euro. Net zoveel geld als een goede occasion, dus.

In dit artikel vertellen onze collega’s van WANT je alles over het model, maar het komt er volgens de jury van de Fiets Awards op neer dat hij verschillende doelgroepen kan bedienen. Waar je hem dus kunt gebruiken voor woon-werkverkeer, is dit ook de ideale fiets voor lange tochten.

„Deze e-bike is met liefde samengesteld”, laat de jury weten. Vooral de mooie lijnen in combinatie met verschillende kleuren voor het voor- en achterframe zijn een topcombinatie. „Dit wordt versterkt door de fraaie en luxe cockpit”, gaan ze verder. „Het stabiele frame, de oversized banden en de verende voorvork zorgen voor een vertrouwde en veilige rijervaring.”

De modellen vielen ook in de prijzen

Wie overigens geen normale elektrische fiets wil, maar zoekt naar een cargofiets of een speed-pedelec zit hier ook goed. De Fiets Awards heeft ook voor deze modellen een winnaar.

De Centurion Vario is de beste cargofiets van het jaar. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het model rijdt als een normale e-bike, maar dus extra vracht kan meenemen. Uiteraard zijn ook kinderen te vervoeren met de hippe fiets van 5999 euro.

Wie aan de haal wil gaan met een speed-pedelec, zit goed met de Stromer ST3 Pinion ABS. We kunnen er veel over zeggen, maar het model heeft een prijskaartje van 10.543 euro.

Waar wordt een elektrische fiets dan op beoordeeld?

Om de beste elektrische fiets, cargofiets, speed pedelec en normale fiets van het jaar te kunnen benoemen, stelt de RAI Vereniging een vakjury samen. Onafhankelijk bekijkt deze jury de deelnemende fietsen kritisch, geeft ze een beoordeling en gaan ze er zelfs een stukje op fietsen.

Om die ervaring te kunnen beoordelen wordt een elektrische fiets beoordeeld op:

Techniek en constructie

Ontwerp en design

Innovatie

Rijeigenschappen

Veiligheid

Prijs-kwaliteitsverhouding.

‘X-factor’

Als de jury het uiteindelijk met elkaar eens kan worden, is het duidelijk welk model, in zijn categorie, nu het beste presteert.

