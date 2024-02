Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo leer je grenzen aangeven volgens psycholoog Sabine Klaver

Alles aanpakken, constant je beste beentje voorzetten en overal ‘ja’ op zeggen. Is dat nu eigenlijk wel zo bevorderlijk voor je carrière? Met die vraag kloppen we in Metro’s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Sabine Klaver.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Op consult bij psycholoog Klaver

Psycholoog Sabine Klaver heeft een eigen podcast, deelt online dagelijks haar inzichten en bracht onlangs haar eerste boek uit. Ik voel me zo. Klaver is dé expert als het gaat om emoties van jonge mensen en maakt mentale gezondheid bespreekbaar. vandaag leggen we haar de stelling voor: ‘Te veel grenzen aangeven belemmert de groei van je carrière’.

„Ik denk juist dat te weinig grenzen aangeven de groei van je carrière belemmert”, begint Klaver. Voor een beperkte periode over je grenzen heengaan is niet direct een probleem, legt Klaver uit. „Consequent over je grenzen heengaan levert overbelastingsklachten op. Je levert hoe dan ook in, wat uiteindelijk maakt dat je je werk helemaal niet meer naar behoren kunt uitvoeren.”

Zeg niet direct ‘ja’

Maar hoe geef je dan die grenzen op tijd aan? „Spring niet direct overal op”, adviseert Klaver. „Leer jezelf aan om niet meteen te reageren. Op elke vraag kun je zeggen: ik ga er even over nadenken en dan kom ik erop terug.” Op die manier geef je jezelf wat tijd om er beter over na te denken.

Ik ga er even over nadenken en dan kom ik erop terug.

„Het is heel lastig om ergens op terug te komen waar je al mee in hebt gestemd”, vervolgt Klaver. Door niet meteen te reageren, kun je op een later moment alsnog ‘ja’ zeggen, maar heb je eerst kunnen nadenken of dat wel echt het antwoord is dat je wil geven.

Meer weten of benieuwd naar het hele advies? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

Reacties