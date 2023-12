Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het salaris bij de politie per rang in Nederland vanaf 2024

Droom jij van een carrière in het blauw? Dan is het natuurlijk fijn om te weten welke financiële beloning daartegenover staat. Lees hier alles over het salaris van een politieagent bij de Nederlandse politie.

Starten bij de politie

Je carrière bij de politie kan op verschillende manieren van start gaan. Zo kun je starten aan de 2-jarige politieopleiding op mbo 4-niveau of je kunt een verkorte bachelor volgen. In beide gevallen ben je direct in dienst bij de politie. Zodra je van start gaat, ontvang je een tegemoetkoming. Daarover meer in onderstaande tabel.

💰 Loonsverhoging Vanaf 1 januari 2024 stijgt het loon bij de politie met 2 procent. Dat zijn de salarissen die je in deze tabel in dit artikel ziet. Daarbovenop komen nog extra inflatieverhogingen. Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van 100 euro toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 2,5 procent. Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 5 procent verhoogd. Per 1 januari 2025 wordt het salaris met 2 procent verhoogd. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen politiemedewerkers in de eerste 6 maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van 200 euro per maand extra. Dat bedrag komt bovenop de cao-salarissen die je in dit artikel leest.

Na afronding van de mbo-opleiding start je als politiemedewerker. Je start in schaal 6. Die schaal kent vanaf 1 januari 2024 een startsalaris vanaf 2252,68 euro. Na twee jaar kun doorgroeien tot hoofdagent. Heb je al een hbo of master diploma? Dan kun je onder voorwaarden toegelaten worden tot de verkorte 3-jarige hbo-bachelor opleiding. Na deze bachelor ben je zogenoemd executief politiemedewerker en start je in salarisschaal 8. Trede 0 in schaal 8 is per 1 januari 2024 gelijk aan een salaris van 2.750,03 euro.

Carrièreswitch naar politieagent

Is jouw carrière al begonnen, maar droom je van een overstap naar een baan als politieagent? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een overgangsregeling. Die regeling is in het leven geroepen om de overstap naar de politie aantrekkelijker te maken.

Je komt in aanmerking voor deze regeling als je minimaal 2 jaar een inkomen van 1.366 euro per maand hebt verdiend. Met de overgangsregeling ontvang je een maximumsalaris van 2.924,49 euro, zo vertelt de website van de Nederlandse politie.

Het salaris bij de politie

Eenmaal bij de politie kent deze organisatie verschillende rangen, te herkennen aan bijbehorende onderscheidingstekens. Ben je in opleiding? Dan ben je aspirant. Groei je door? Dan word je wellicht hoofdagent of brigadier. Hoe meer bevoegdheden je hebt, des te hoger de rang en het salaris.

Alle functies bij de Nederlandse politie zijn onderdeel van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie. De functies worden beloond volgens de salariëring zoals vastgesteld in de Politie-Cao. De rangen die zijn opgenomen in onderstaande tabel hebben betrekking op medewerkers die in de operatie werken en een opsporingsbevoegdheid hebben.

Overzicht per rang

*SWIPE naar rechts om de volledige tabel te zien

Rang

(onderscheidingsteken) Schaal Bruto salaris

(per 1 januari 2024) Aspirant

(1 Streep) Tegemoetkoming / Overgangsregeling 1.129,70 tot 1.942 euro (mbo 4-niveau)

1.232,40 tot 1784,29 euro (bachelor verkort)

Tot 2.924,48 euro voor baanswitchers Surveillant

(2 strepen) Schaal 4 en 5 2041,15 tot 3536,98 euro Agent

(3 strepen) Schaal 6 2252,68 tot 3825,31 euro Hoofdagent

(4 strepen) Schaal 7 2.343,34 tot 4321,40 euro Brigadier

(2 lauwerkransen,

kroont met zwaard) Schaal 8 2.750,03 tot 4.714,24 euro Inspecteur

(kroon) Schaal 9 en 10 2.888,53 tot 5.781,97 euro Hoofdinspecteur

(1 streep met kroon) Schaal 11 en 12 3.908,41 tot 7.000,79 euro Commissaris

(Blaadje, wapen, kroon) Schaal 13 en 14 4.995,03 tot 8.291,38 euro Hoofdcommissaris

(Blaadje, wapen, kroon) 12.996,42 euro Eerste hoofdcommissaris

(4 sterren, blaadje, wapen, kroon) 14.739 euro

Hoofdcommissaris en eerste hoofdcommissaris

De salarissen voor de hoofdcommissaris en eerste hoofdcommissaris overstijgen de salarissen in de cao-salaristabel. De functies die vallen onder de rang hoofdcommissaris zijn politiechefs van een regionale eenheid en het hoofd landelijke eenheid. De korpschef valt onder de hoogste rang: de eerste hoofdcommissaris.

De salarissen van de twee hoogste rangen in de tabel zijn gebaseerd op openbaarmaking van de 200 topsalarissen onder medewerkers van de politie, geopenbaard in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

