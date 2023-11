Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel salaris verdien je in deze meest gevraagde functies

De arbeidsmarkt is krap. En dat zal ook in 2024 voor de nodige uitdagingen zorgen. Een belangrijke factor in het behouden en aantrekken van personeel? Het salaris. Dit inkomen verdien je in de meest gevraagde functies.

Sommigen van ons weten al van jongs af aan wat zij willen en jagen hun dromen na. Anderen blijven zoekend op de arbeidsmarkt. Juist voor hen kan het salaris een belangrijke rol spelen in de baankeuze.

Salaris blijft belangrijk middel

Ook volgend jaar is er nog het nodige te vrezen op de krappe arbeidsmarkt. Ruim twee derde (67 procent) van de werkgevers vreest dat zij moeite zullen hebben met het aantrekken van nieuw talent. Tegelijkertijd maakt 66 procent zich zorgen om het behoud van huidig personeel, blijkt uit de jaarlijkse Salarisgids van Robert Half, het grootste recruitment bedrijf wereldwijd.

Salaris speelt hierbij een belangrijke rol. Zo’n 29 procent van de werkgevers is van plan om in het nieuwe jaar een vast verhogingspercentage te introduceren. Daarbij wil 28 procent van de werkgevers een verhoging in lijn met de indexering vaststellen. Zo’n 14 procent wil salarisverhogingen doorvoeren op basis van prestaties van de werknemer.

Meest gevraagde beroepen

De krapte blijft voorlopig aanhouden en dat is ook te merken in de financiële- en boekhoudingssector, de administratieve beroepen, HR (personeelszaken) en klantenservice.

Mocht je een overstap overwegen en ervoor open staan te wisselen van baan, is het wel zo fijn om te weten welk bedrag daartegenover staat. In onderstaande tabel vind je de meest gevraagde beroepen in administratieve-, HR- en klantenservicehoek. De hoogste salarisindicatie is voor de HR-officer. De beloning? Zo’n 3518 euro.

Meest gevraagde banen (Administratie, HR en klantenservice) Bruto salaris indicatie Customer Service Representative 2673 euro All-Round Administrative Support 2656 euro HR Officer 3518 euro Office Manager 3265 euro Logistics Administrator 2622 euro

In de volgende onderstaande tabel vind je de meest gevraagde beroepen in financiën en boekhouding. De salarisindicaties in deze sectoren zijn aanzienlijk hoger dan de bedragen in bovenstaande tabel. Hier varieeren de bedragen

Meest gevraagde banen

(Finance en boekhouding) Bruto maandsalaris (indicatie) Financial Controller 5797 euro Accounting Clerk 3000 euro Finance Manager 7367 euro Business Controller 5983 euro Senior Accountant 5305 euro

In beide salaristabellen is uitgegaan van een kandidaat met een gemiddelde ervaring, die beschikt over het merendeel van de nodige vaardigheden.

