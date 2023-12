Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Singles op gelet! Dit worden de datingtrends van 2024

In een wereld waar matches worden gemaakt met een swipe naar rechts, heeft Bumble een blik geworpen op de toekomst van de liefde. De female-first dating-app deed onderzoek* en deelt met ons de datingtrends voor het komende jaar.

Metro’s collega’s van BEDROCK reisde af naar Londen om je mee te nemen in de fascinerende wereld van daten en de dating trends van 2024.

Wat drijft de harten van singles het komende jaar?

Het avontuur dat de liefde heet

In 2024 vervagen traditionele datingnormen en gedijt liefde op authenticiteit, openheid en gedeelde waarden en normen. Van het doorbreken van leeftijdsgrenzen, tot het omarmen van kwetsbaarheid als een teken van kracht.

En van het afrekenen met de druk van ‘het perfecte plaatje’ tot de gedeelde liefde voor sport. We duiken in de wereld van slow dating, waar kwaliteit de boventoon voert boven kwantiteit en ontdekken hoe zelfliefde de basis legt voor gezonde relaties.

8 dating trends van 2024

BEDROCK ging naar Londen om te praten met Dr Caroline West, Bumble’s Sex & Relationship Expert, over de acht verschillende dating trends van komend jaar.

1. Leeftijd is maar een getal

Leeftijd wordt steeds minder een barrière voor liefde. „Mensen hechten minder waarde aan leeftijd en vinden het belangrijker in welke levensfase iemand zit”, aldus Dr. West. Jong of oud, singles omarmen de diversiteit van leeftijden bij het zoeken naar hun perfecte match.

Het gaat er vooral om dat je van dezelfde dingen houdt en in dezelfde levensfase zit, of je nou 30 of 50 bent. Niet iedereen ontwikkeld zich even snel en sommige mensen blijven door omstandigheden langer in een bepaalde fase hangen of maken juist een innerlijke groeispurt.

2. Kwetsbaarheid is cool

Weg met de façades en perfecte online beelden. In 2024 omarmen singles het idee dat het tonen van kwetsbaarheid juist cool is. Openhartig zijn over je angsten, dromen en onvolkomenheden wordt gezien als een teken van oprechtheid en een basis voor diepgaande verbindingen.

Vooral voor mannen is dit nieuw. Eén op de vier (25 procent) mannen zegt dat ze actief hun gedrag tegenover hun dates hebben aangepast, en daarmee kwetsbaarder naar hun dates zijn dan voorheen. Dr. West: “Het idee van de stoere, emotieloze alpha-man is steeds minder relevant.”

3. Emotionele connectie boven fysieke aantrekkingskracht

Terwijl fysieke aantrekkingskracht altijd een rol heeft gespeeld in de datingwereld, verschuift de focus in 2024 naar emotionele connectie. Diepe gesprekken, gedeelde waarden en begrip van elkaars emotionele behoeften worden de drijvende krachten achter langdurige relaties.

„Voel je je gehoord? Voel je je veilig? Daar hechten we steeds meer waarde aan dan aan eindeloze orgasmes”, aldus Dr. West.

4. ‘Het plaatje’ maakt niet meer zoveel uit

De druk om ‘het perfecte plaatje’ te hebben en op een bepaalde leeftijd te settelen, wordt steeds verder naar de achtergrond geschoven, waardoor ruimte ontstaat voor authentieke connecties. Singles nemen de tijd om zichzelf en elkaar echt te leren kennen, zonder de haast om aan bepaalde verwachtingen te voldoen.

Slechts één op de drie ondervraagde vrouwen (31 procent) zegt geen waarde meer te hechten aan de traditionele ‘milestones’ van een relatie, zoals wanneer je wordt verwacht te trouwen, samen te gaan wonen of kinderen te krijgen. Dr. West: „We betreden langzaam een tijdperk van liefde op eigen tempo.”

5. Slow dating: kwaliteit boven kwantiteit

Kwaliteit boven kwantiteit is het motto van slow dating in 2024. Geen oppervlakkige relaties meer, maar diepgaande verbindingen die duurzamer zijn. Singles nemen de tijd om te verkennen, te begrijpen en te genieten van de reis van het vinden van liefde.

Dr. West: „Daten kost energie en je moet goed bedenken of iemand jouw energie waard is of dat je die energie liever voor jezelf (of voor je vrienden of familie) houdt. Blijf naar je hart luisteren en bedenk goed wat jij wilt van jouw date.”

6. Zelfliefde als basis

In plaats van te streven naar voortdurende persoonlijke ontwikkeling, wordt zelfliefde de basis van gezonde relaties. Singles in 2024 waarderen partners die al gelukkig zijn met wie ze zijn, met ruimte voor groei en evolutie zonder de noodzaak van constante zelfverbetering.

Natuurlijk is het goed om de beste versie van jezelf te willen zijn, maar 55 procent van de ondervraagde singles voelt zich onder druk gezet om constant aan zelfverbetering te doen. Meer dan tweederde (68 procent) onderneemt stappen om gelukkiger te zijn met wie ze nú zijn. 40 procent wil alleen daten met iemand die hen niet zal proberen te veranderen.

7. Politieke en sociale betrokkenheid als matchmaker

Het komende jaar zien we dat betrokkenheid bij politieke en sociale doelen een cruciaal element wordt in de datingwereld. Singles verbinden zich graag met mensen die zich inzetten voor positieve verandering en het delen van waarden die verder gaan dan de romantische sfeer.

Dr. West: “Voor één op de vier mensen (25 procent) is het belangrijk dat hun partner zich actief inzet voor politiek en sociale doelen, het maakt hen zelfs aantrekkelijker. Voor één op de drie ondervraagde vrouwen (33 procent) is het zelfs een turn-off als hun date niet op de hoogte is van sociale issues.”

8. Gedeelde liefde voor sport

Sportliefhebbers vinden elkaar in 2024 op een nieuw niveau. Gedeelde passies voor gezondheid, beweging en competitie worden de bouwstenen voor sterke relaties. Of het nu gaat om samen sporten, wedstrijden kijken of nieuwe activiteiten ontdekken, de liefde voor sport brengt singles samen.

Voor één op de drie Nederlandse singles (37 procent) is een gedeelde liefde voor sport een ‘must have‘ geworden

Dus, bereid je maar voor op een liefdesavontuur vol verrassingen en mogelijkheden in het jaar 2024. Wees open, wees kwetsbaar en swipe erop los. We wensen je veel liefdesgeluk!

*Dit onderzoek van Bumble werd uitgevoerd via een enquête onder 26,849 Bumble-leden, van 21 – 26 september 2023 in meer dan 20 landen.

