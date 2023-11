Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Annemijn was 14 toen zij tuinmeubelen ging verkopen en werkt tien jaar later met succes vanuit Spanje

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, droomt een ander als jongere al over een eigen bedrijf. Sterker, Annemijn Otten was nog maar 14 jaar toen zij met het verkopen van tuinmeubelen begon. Zij doet dat nog altijd, maar nu vanuit… Spanje. Annemijn vertelt erover in Metro‘s rubriek Jong en Ondernemend.

Als Metro en Annemijn elkaar spreken, is zij even overgekomen naar haar geboortegrond Twente. Het weer is de hele dag al druilerig, niet echt lekker om de tuinmeubelen even buiten te zetten. En wat een verschil met haar huidige woonplaats Marbella, in Zuid-Spanje. „In de winter is het er tussen de 22 en 25 graden.” Daar kunnen de tuinmeubelen van deze Jong en Ondernemend-kandidaat dus het jaar rond buiten staan. Het omzeilen van de traditionele winterdip in haar handel in Nederland, was nu juist de reden voor haar vertrek naar een zonniger oord.

Jong en Ondernemend: Annemijn

Naam: Annemijn Otten

Leeftijd: 24 jaar („nog net, donderdag 25″)

Woonplaats: Marbella, Spanje, sinds 2,5 jaar

Functie: eigenaar Countrywood, een website in tuinmeubelen van hout

Studies: Tio Business School Hengelo, Tio Amsterdam (e-commerce marketing en sales) en Beeckestijn Business School, ook in Amsterdam.

Jong en Ondernemend door vader met een idee

Als je je bedrijf Countrywood kort moet uitleggen, wat vertel je dan?

Annemijn: „Dat ik een online business heb in tuinmeubelen en aanverwante producten. Denk hierbij aan hottubs, blokhutten, hekwerk, parasols en picknicktafels.”

Je was nog maar 14 jaar toen je ermee begon…

„Op die leeftijd had ik al een passie voor online, dat was echt mijn ding. Ik ben er gewoon ingerold. Mijn vader zag potentie in een product, tuinmeubelen van steigerhout, en zei ‘jij bent wel handig met online’. Hij kocht een partij op en ik mocht het verkopen. Daar is mijn bedrijf Countrywood uiteindelijk uit ontstaan en ben ik zonder mijn vader mijn eigen koers gaan varen. Toen ik 16 was, ontmoette tijdens après-ski op vakantie iemand die nog steeds één van mijn huidige leveranciers is en die mijn verhaal heel leuk vond. Hij verkocht ook outdoor-producten en ik werd een dealer van hem. Die man heeft me op weg geholpen en toen is het balletje gaan rollen. Als snel ging ik zelf containers spullen en partijen hout inkopen in het buitenland.”



Je bent net een nieuwe weg ingeslagen?

„Ja, ik ben sinds kort een nieuwe, extra koers gaan varen. Ik heb nu ook een verkoopkanaal waar verschillende leveranciers hun producten op zetten. Ik vergelijk het met Bol.com, waar 70 procent van de omzet ook extern is. Waarom die stap? Ik doe dit nu tien jaar, heb veel tevreden klanten en de hoogste beoordelingen bij reviews. Die klanten zeggen dat ze zo weer iets van me zouden willen kopen, maar de komende tien jaar hebben ze nog niets nodig. Een blokhut of een tafel koop je niet elk jaar. Toen dacht ik: ik moet gaan uitbouwen om consumenten met betaalbare producten nog meer te kunnen helpen. Om me heen zie ik super goede concurrenten, met slechte reviews. Daar kan ik dus op inspelen. Ik zorg er daarom voor dat mijn service goed is en mijn klantenservice, die ik heb uitbesteed, is 80 uur per week bereikbaar. Wie op vrijdag om 5 over 5 iets stuurt, krijgt niet pas op maandag antwoord.”

Je praat gemakkelijk over je bedrijf hè?

„Ik doe niet anders, de hele dag, haha.”

De techneut van Twente

Wat voor meisje van 14 jaar in Twente was je?

„Ik werd altijd ‘de techneut’ genoemd omdat ik altijd met online dingen bezig was, het stereotype computer-meisje. Vanuit die passie ben ik dus in de online business gerold. Ik kan zeggen dat ik dat nu al heel lang, maar nog elke dag met veel plezier doe.”

Begon jouw ondernemersbloed te stromen door die vraag van je vader of was er meer?

„Ik kom uit een ondernemersfamilie en heb het zowel van mijn vader als mijn moeder. Maar ook neven en nichten, die allemaal iets ouder dan ik zijn, iedereen is ondernemer. Zij zijn allemaal voorbeelden voor mij.”

‘Ik deed het gewoon’

Op je 14e had je nog een heel middelbare school- en studieleven voor je en het ondernemen er altijd naast gedaan. Had je toch nooit anders gewild?

„Eerlijk gezegd zijn dat dingen waar ik nu pas over nadenk. Op dat moment was het ergens in rollen en het gewoon doen. Je vraagt je niet af of het normaal is dat je vanuit school naar een loods fietst om business te gaan doen. Ik deed dat gewoon en vond het leuk. Tien jaar later zie ik ook wel dat het best een bijzondere situatie was. Als ik nu iemand zie van een jaar of 14, 15, dan zijn ze met hele andere dingen bezig. Ze kijken Netflix en werken zit er niet altijd in. Voor mij was het in elk geval nooit een probleem.”

Heb je als tiener dingen gemist, als je er nu op terugkijkt?

„Absoluut niet. Dat is een stukje mindset hè, alles heeft een prijs. Ik kijk vooral naar wat mijn keuze wél heeft opgeleverd. De tien jaren die achter me liggen, de ervaring, dat neemt niemand me meer af. Door het harde werken heb ik nu een heel leuk leven.”

Ik kijk vooral naar wat mijn keuze wél heeft opgeleverd.

Jong en ondernemend in een dag van 24 uur

Heb je wel tijd over om een biertje in Marbella te drinken?

„Ja, dat vind ik wel. Al is het dan geen bier, want dat is niet mijn ding. Ik zeg altijd: een dag heeft 24 uur. Als je acht uur werkt en acht uur slaapt, dan heb je acht uur vrije tijd. Als je er zo in staat, dan heb je genoeg tijd voor leuke dingen.”

Je lijkt me niet het type dat na acht uur werken stopt.

„Ik moet toegeven dat ik in mijn situatie zeker twaalf uur per dag bezig ben, maar dat is dus wat ík leuk vind. Ik heb niks te klagen en maak ook zeker tijd voor andere leuke dingen hoor.”

Hoe is je ondernemersreis tot nu toe verlopen, vind je zelf na tien jaar? Ben je trots?

„Ik ben zeker trots op mezelf, want het was niet altijd makkelijk. Het werken heb ik altijd heel leuk gevonden en wat leuk is hoeft niet per se altijd maar goed te gaan. Sommige mensen haken af als zij een keer een tegenslag hebben. Ik niet en heb het altijd, nog steeds, met veel passie en toewijding gedaan. Het is een mooie reis geweest en die reis is, zonder einddoel, nog steeds heel mooi.”

Het wiel zelf moeten uitvinden

Heb je veel steun hulp gehad op je ondernemerspad of heb je vooral veel zelf moeten uitzoeken?

„Ik heb het wiel vooral zelf moeten uitvinden en daarbij veel leergeld betaald. Als je met je eigen geld speelt, dan leer je daar alleen maar van. Ik heb gewoon van alles geprobeerd en getest. Meestal liepen dingen goed af, maar soms ook niet. Dan koop je bijvoorbeeld een partij in, maar is een trend snel voorbij. Van al die dingen, daar pluk ik nu de vruchten van. Als alles alleen maar goed zou zijn gegaan, dan was het bijna saai geweest.”

Kun je van je business leven?, is een standaardvraag in Jong en Ondernemend. Dat hoeven we aan jou over Countrywood niet te vragen hè?

„Nee, dat hoef je inderdaad niet te vragen.”

Ik heb het wiel vooral zelf moeten uitvinden.

Nooit een slechte dag

Wat is jouw levensmotto?

„Doe wat je leuk vindt en zorg dat je daar goed in wordt. Positiviteit is mijn motto. Mensen vragen me weleens of ik nou nooit een keer een slechte dag heb. Nou nee dus, maar daar kunnen veel anderen zich weinig bij voorstellen.”



Als je nu een 14-jarige in Twente tegenkomt die wil gaan ondernemen, wat zeg je dan?

„Doen! Ik zie mensen die grootse plannen hebben qua creativiteit, maar ze doen het niet. Doen dus en begin gewoon met je business, al is het maar heel klein. Kijk maar waar het schip strandt. Natuurlijk hoop je dat het schip blijft varen, maar doen dus. Ik hoor soms iemand zeggen dat ze ook ooit in Spanje willen wonen. Wanneer is dat ooit, denk ik dan? Ik had door mijn online business de mogelijkheid om de stap te nemen, dat realiseer ik me heus wel. Maar ‘doen’ is wel iets wat belangrijk is.”

Ik ben benieuwd wat je over tien jaar doet. Dan ben je nog maar 34 en onderneem je misschien al twintig jaar!

„Eerlijk gezegd ben ik daar zelf ook heel benieuwd naar. Op dit moment denk ik dat ik dit mijn hele leven wil blijven doen.”

