De Spaarrekening van Rainier (24): ‘Ik spaarde 15.000 euro in een jaar’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Rainier, die in een jaar tijd bijna 15.000 euro spaarde.

Beroep: software developer

Netto inkomen: 2850 euro

Woonsituatie: huurappartement

De Spaarrekening van Rainier

Samen met zijn vriendin woont Rainier in een sociale huurwoning waar hij eerder voor in aanmerking kwam. De kosten? Zo’n 440 euro exclusief gas, water en licht.

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment precies 14.614,77 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„In acht maanden tijd ben ik van 1000 naar bijna 15.000 euro spaargeld gegaan. Dat vind ik wel een mooi bedrag in minder dan een jaar tijd.

Gemiddeld zet ik maandelijks tussen de 1000 en 1400 euro apart. Het verschilt een beetje per maand, afhankelijk van wat er binnenkomt en uitgaat. Maar het minimumbedrag is 1000 euro per maand en dat gaat eigenlijk heel soepel. Meer dan dat is soms wat uitdagend.”

Hoe zit het met de vaste lasten?

„Van de 2850 euro die netto binnenkomt, gaat er ongeveer 1000 euro naar de vaste lasten. Gas, water licht, huur, boodschappen en verzekeringen. Dan houd ik nog ongeveer 1800 euro over en daarvan spaar ik dus tussen de 1000 en 1400 euro. De rest is leefgeld; dat gaat op aan etentjes, kleren, dat soort dingen.”

Er gaat ongeveer 1000 euro op aan vaste lasten.

„Ik geef niet zo makkelijk geld uit. Eigenlijk pieker ik over de kleinste dingen. Sommige aankopen van bijvoorbeeld 20 euro kan ik dan heel erg duur vinden. Is dat het waard, kan ik me dan afvragen. Zo ga ik eerst afwegen en maak ik mezelf soms gek. Daarna beslis ik pas.”

Hoe komt dat?

„Ik vind geld ontzettend belangrijk. Ik wil geen beslissingen maken waardoor ik later in de problemen zou kunnen komen. Daarom weeg ik alles af en onderzoek ik of dingen niet ergens anders goedkoper kunnen. Daarnaast vind ik heel veel dingen niet nodig. Is het een luxeproduct, of is het noodzakelijk?

Bijvoorbeeld een nieuwe computer vind ik een luxe uitgave. Of bepaalde accessoires. Ik heb bijvoorbeeld heel lang nagedacht over de aankoop van een Apple Watch. Zo’n gadget is ergens natuurlijk onzin. Maandenlang heb ik daar mee in mijn hoofd gezeten. Uiteindelijk heb ik hem gekocht, maar dat heeft een half jaar geduurd.”

Heb je naast spaargeld ook nog schulden?

„Ik heb een studieschuld, maar ik zit nog in de zogenoemde aanloopfase, waardoor ik niet hoef af te lossen. Ik ben plannen aan het maken om zo snel mogelijk te kunnen afbetalen. Mijn schuld was 32.800 euro en door de rente is dat nu opgelopen naar iets meer dan 33.000 euro.”

Mijn schuld was 32.800 euro.

„De rente op de lening staat tot 2027 vast op 0,46 procent. Vanaf dan wordt de rente volgens de huidige plannen vijf keer zo hoog. Voordat die nieuwe rente ingaat, wil ik het volledige bedrag afbetalen.

Om die reden wil ik deposito gaan sparen. Tot 2026 kan ik dan geld vastzetten, bijvoorbeeld 700 euro per maand, dan kan ik nog een deel zelf sparen en houd ik ook nog genoeg over. Dat geld kan ik dan gebruiken om te gaan aflossen.”

Heb je nog andere spaardoelen?

„Een tijd geleden heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. Ik heb stiekem de droom om een motor te kopen, maar ook daarover twijfel ik of dat wel verstandig is. De motor die ik op het oog heb, kost 13.900 euro, dus dat zou een flinke hap zijn uit mijn spaargeld. Ik geef mezelf tot augustus volgend jaar de tijd om een keuze te maken.

Ik ben nu zo’n 2 jaar fulltime aan het werk. Ik deed een hbo-opleiding, maar kwam tijdens de coronapandemie in een depressie terecht. Uit gezondheidsoverwegingen heb ik uiteindelijk besloten om te stoppen met mijn studie. Ik kreeg geen studiefinanciering meer en ik wilde niet maximaal lenen.”

Tijdens de coronapandemie raakte ik depressief.

„De depressie was een combinatie van verschillende factoren, maar corona is daarin wel doorslaggevend geweest. Uiteindelijk had ik wel de kennis vergaard die ik nodig had om te werken, dus ik had niet per se baat bij dat diploma.

Inmiddels gaat het goed met mijn gezondheid. Tijdens de depressie ben ik heel veel aangekomen, maar inmiddels ben ik sinds een half jaar 30 kilo kwijt. Als ik in mijn leren motorpak pas, ben ik helemaal tevreden.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen bij Albert Heijn. Boodschappen zijn heel duur en ik ga ook nog best vaak naar de winkel om lunch te halen. Voor broodjes buiten de deur geef ik mezelf naast het boodschappenbudget een budget van 75 euro per maand.”

Wat is je beste financiële tip?

„Bouw een buffer op en blijf daarna sparen. En probeer daarnaast overbodige uitgaven te skippen. Vraag je bij abonnementen af of dat nu echt nodig is. Op jaarbasis lopen die kleine bedragen bij elkaar toch op.”

Reacties