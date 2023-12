Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Financiële veranderingen 2024 leveren je tot 3000 euro extra op

Het nieuwe jaar komt langzaam maar zeker dichterbij. Dat betekent de aftrap van nieuwe belastingplannen met bijbehorende financiële veranderingen. Dit ga jij daar van merken in de portemonnee.

Naast vernieuwde belastingplannen en veranderingen in het minimumloon staat er ook het nodige te gebeuren omtrent de toeslagen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag; deze veranderingen staan er op de agenda.

Financiële veranderingen in 2024

Naast veranderingen rondom toeslagen, staan er meer financiële veranderingen op de planning. In dit artikel lichten we een aantal belangrijke plannen uit. Dan weet je direct welke gevolgen jij daarvan zult ondervinden.

Minimumloon

Een van de grootste veranderingen is die omtrent het minimumloon. Sinds de invoering van het minimumloon in 1969 is er gewerkt met een minimum maandloon, maar dat stelsel gaat op de schop. Per 1 januari 2024 werkt Nederland met een minimum-uurloon.

Dat blijkt vooral gunstig voor wie een 40-urige werkweek heeft. Het huidige minimummaandloon is namelijk gelijk voor iedereen met een fulltime arbeidscontract vanaf 21 jaar. Het is cao-afhankelijk of een fulltime werkweek 36, 38 of 40 uur telt. Iemand met fulltime dienstverband, een cao van 36 uur en een minimuminkomen verdient in het huidige systeem hetzelfde als iemand met een werkweek van 40 uur. Namelijk 1995 euro.

Per uur komt het huidige minimumloon bij een werkweek van 40 uur uit op een bedrag van 11,51 euro per uur. Met ingang van het nieuwe jaar wordt het minimumuurloon 13,27 euro bruto per uur. Ongeacht de duur van je werkweek, dus.

Praktisch gezien betekent dit dat je dit jaar met een minimuminkomen, een leeftijd van 21 jaar of ouder en een 40-urige werkweek op jaarbasis 23.296 euro bruto verdient. We gaan dan uit van fulltime dienstverband van 40 uur, wat neerkomt op 2024 werkuren in een jaar. Met het verhoogde minimumuurloon stijgt je jaarinkomen in dit geval in 2024 tot een bedrag van 26.858 euro. Op jaarbasis ga je er 3562 euro bruto op vooruit.

Belasting op vermogen

Voor de vermogende Nederlanders staan er ook dit jaar weer veranderingen in box 3 (voordeel uit sparen en beleggingen) op de planning. Het heffingsvrij vermogen blijft gelijk. Dat is in 2023 verhoogd tot een bedrag van 57.000 euro en dat blijft gelijk in 2024.

De grote verandering zit hem in het belastingtarief boven het heffingsvrije bedrag van 57.000 euro. Dat tarief is dit jaar 32 procent. Per 1 januari 2024 wordt dit belastingtarief verhoogd naar 36 procent. Dit tarief is nog even onder voorbehoud: tot 19 december 2023 laat een definitief akkoord op de belastingplannen op zich wachten.

Onbelaste reiskosten

Naast de veranderingen in het minimumloon en het nieuwe belastingtarief in box 3, verandert ook de onbelaste reiskostenvergoeding. In 2023 is de onbelastbare reiskostenvergoeding gelijk aan 0,21 euro. Dat tarief wordt in 2024 verhoogd tot een bedrag van 0,23 cent per kilometer. In de praktijk betekent dit dat de werkgever volgend jaar dus 0,23 euro per kilometer belastingvrij mag vergoeden voor de werknemer.

