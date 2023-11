Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo krijg je de energietoeslag van 800 euro of 400 euro in 2023

Het prijsplafond verdwijnt in 2024, maar in 2023 krijgen lage inkomens nog wel een eenmalige energietoeslag van 800 euro en studenten een tegemoetkoming van 400 euro. Lees in dit artikel of en hoe je in aanmerking komt als je het geld niet automatisch gestort krijgt of hebt gekregen. Vanaf oktober tot december wordt de toeslag, afhankelijk van je gemeente, uitbetaald.

⚠️ Let op Maar laten we beginnen met het belangrijkste. Rijksoverheid waarschuwt voor nepmails die in omloop zijn. „Negeer e-mails over een eenmalige energietoeslag voor 2023. De e-mail lijkt van MijnOverheid te komen, maar is nep. Een gemeente of jouw bank zullen NOOIT vragen om geld over te maken voor de toeslag. Wel kun je het hele jaar deze mails nog verwachten. Niets mee doen, dus.”

Eenmalige energietoeslag van 800 euro in 2023

Goed, net als in 2022 komt er dus wel degelijk een eenmalige energietoeslag in 2023 voor huishoudens met een laag inkomen. Ook voor studenten komt er een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten, van 400 euro. De toeslag en tegemoetkoming worden in veel gevallen automatisch overgemaakt, maar lang niet altijd.

Voor huishoudens

Per gemeente kan de hoogte van de energietoeslag in 2023 overigens verschillen. Voor huishoudens kun je uitgaan van 800 euro, maar het beleid per gemeente bepaalt het exacte bedrag.

Je hebt recht op de eenmalige energietoeslag van 800 euro als het inkomen van jouw huishouden op het sociaal minimum is of net daarboven. Op de website van je gemeente kun je zien tot welk inkomen je recht hebt op de toeslag. De datum van uitbetaling verschilt ook per gemeente. Bekijk hier het voorbeeld van Amsterdam. Daar lees je ook hoe je de toeslag moet aanvragen als je die niet automatisch krijgt, en dat lees je op de website van iedere gemeente.

Aanvragen

Heb je vorig jaar de energietoeslag gekregen en heb je in 2023 nog steeds een laag inkomen? Ontvang je een bijstands-, IOAW-, IOAZ- of Bbz- uitkering van de gemeente? Of krijgt je de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vanuit de SVB? Dan krijg je de energietoeslag automatisch. Jouw gemeente bepaalt zoals eerder gezegd het moment van uitbetaling. Kijk voor meer informatie op de betreffende website.

Tegemoetkoming van 400 euro voor studenten in 2023

De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van 400 euro.

Als student kom je in aanmerking als je:

op 1 oktober 2023 een basisbeurs voor uitwonende studenten én een aanvullende beurs hebt;

op 1 oktober 2023 geen recht (meer) hebt op een basisbeurs en/of aanvullende beurs, maar in de laatste maand van je prestatiebeurs een aanvullende beurs had én in oktober 2023 een lening had bij DUO.

Als je als student in aanmerking komt, krijg je vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt de tegemoetkoming door DUO uitgekeerd. Kijk voor meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten op deze webpagina van DUO.

Gevolgen energietoeslag op inkomsten en andere toeslagen

Voor de meeste mensen heeft de energietoeslag geen gevolgen voor andere toeslagen, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Ook niet voor een uitkering. De energietoeslag van 800 euro in 2023 wordt niet meegeteld als inkomen. Andere toeslagen of uitkeringen gaan dus niet omlaag.

Als je de 800 euro van de energietoeslag in 2023 niet direct gebruikt en het bijvoorbeeld op een spaarrekening zet, gaat je vermogen natuurlijk wel omhoog. Een hoger vermogen kan gevolgen hebben op een toeslag. Het verschilt per toeslag hoeveel spaargeld je mag hebben.

