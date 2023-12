Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit verdient Martin Bosma als nieuwe voorzitter van Tweede Kamer

Martin Bosma werd gisteren gekozen als nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. De komende vier jaar zal hij de orde moeten bewaken. Een stressvolle baan, maar op welk salaris staat daar eigenlijk tegenover?

De strijd om het voorzitterschap ging tussen twee personen: PVV’er Martin Bosma en GroenLinks-PvdA-lid Tom van der Lee. Deze politici zijn de enigen die zich beschikbaar hebben gesteld voor de functie als voorzitter.

Stemmen op voorzitter van de Tweede Kamer

Het is was aan de andere Tweede Kamerleden om te beslissen wie het stokje van D66’er Vera Bergkamp over zou nemen. Zij was sinds april 2021 voorzitter van de Tweede Kamer en nam eerder deze maand afscheid van de Kamer.

Het keuzeproces is simpel. Via een briefje kunnen Tweede Kamerleden hun voorkeur uitspreken. Wel moeten er minimaal 76 Kamerleden (meer dan de helft dus) aanwezig zijn. Bij gelijkspel wordt er geloot door een willekeurig briefje uit de stembus te trekken.

Salaris van Martin Bosma

Dat was in dit geval niet nodig. Met 75 van de 146 geldig uitgebrachte stemmen werd Martin Bosma gekozen om de belangrijke functie te bekleden. Maar op welk salaris kan de kersverse voorzitter van de Tweede Kamer eigenlijk rekenen?

We weten dat het salaris van Tweede Kamerleden al niets is om over te klagen. Martin Bosma ontvangt daarbovenop als voorzitter van de Tweede Kamer nog een toeslag van 34 procent van de basisvergoeding. Op jaarbasis komt dat neer op ruim 160.000 euro. Dat is inclusief de 8 procent vakantietoeslag en 8,3 procent eindejaarsuitkering.

Andere toeslagen en vergoedingen

Al met al geen gek salaris voor Martin Bosma. Maar daar blijft het niet bij. Alle Kamerleden hebben recht op een eersteklas ov-chipkaart of een compensatie voor de reiskosten. Dit staat los van de 4.900 euro die Tweede Kamerleden jaarlijks ontvangen voor reiskosten die buiten het standaard woon-werkverkeer vallen.

Ook kunnen politici, en dus ook Martin Bosma als nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, aanspraak maken op bijna 3000 euro per jaar aan beroepskosten. Dit is een ‘vergoeding voor aan ambtsuitoefening verbonden kosten’, zoals Parlement.com het omschrijft.

