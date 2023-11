Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaakst vergeten toeslag bekend: zo krijg je 1470 euro in 2024

Het zijn roerige tijden in politiek Den Haag. Tussen de bedrijven door zijn de inkomensgrenzen voor zorgtoeslag in 2024 bekend gemaakt. Check of jij in aanmerking komt voor 1470 euro. Check het ook echt even, want het is is de vaakst vergeten toeslag in Nederland.

Overigens zal de zorgtoeslag voor de meeste mensen niet toereikend zijn om de volledige zorgpremie te dekken. Benieuwd naar de precieze kosten per zorgverzekering in 2024? Bekijk het volledige overzicht in een eerder verschenen artikel.

Zorgkosten in 2024

De zorgtoeslag bedraagt in 2024 maximaal 123 euro per maand. Daartegenover staat dat de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering uitkomt op een bedrag van 147,34 euro. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor de zorgkosten, maar zal zelfs bij de goedkoopste zorgverzekering de kosten niet volledig dekken.

De goedkoopste zorgverzekering is volgend jaar namelijk de FBTO Naturapolis. Voor die verzekering betaal je een maandelijkse zorgpremie van 131,95 euro met een standaard eigen risico van 385 euro. Verhoog je het eigen risico tot het maximum van 885 euro? Dan krijg je een korting op de maandelijkse premie en komt deze uit op een bedrag van 126,95 euro.

De goedkoopste zorgverzekering mét verhoogd eigen risico kost in 2024 om precies te zijn 126,95 euro per maand (1523,40 euro per jaar). Ontvang je de maximale zorgtoeslag van 1470 euro in een jaar? Dan kom je alsnog 53,40 euro tekort.

Voorwaarden zorgtoeslag 2024

Terug naar de voorwaarden voor de zorgtoeslag. Je moet onder andere 18 jaar of ouder zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben. Daarnaast mogen je inkomen en het eigen vermogen niet hoger zijn dan een vastgesteld bedrag.

Inkomensgrenzen zonder toeslagpartner

Verdien je – zonder toeslagenpartner – volgend jaar niet meer dan 37.496 euro? Dan kom je onder voorwaarden in aanmerking voor zorgtoeslag.

Naast de inkomensgrenzen wordt er dus een maximaal vermogen gehanteerd. Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming voor zorg mag je eigen vermogen op 1 januari 2024 niet hoger zijn 140.213 euro.

Niet iedereen die in aanmerking komt voor zorgtoeslag ontvangt de maximale zorgtoeslag. Het bedrag van de toeslag is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. De inkomens in de tabel zijn bruto jaarsalarissen.

Toetsingsinkomen 2024 (zonder toeslagpartner) Zorgtoeslag per maand 26.500 euro 123 euro 27.000 euro 121 euro 27.500 euro 115 euro 28.000 euro 110 euro 28.500 euro 104 euro 29.000 euro 98 euro 29.500 euro 93 euro 30.000 euro 87 euro 30.500 euro 81 euro 31.000 euro 75 euro 31.500 euro 70 euro 32.000 euro 64 euro 32.500 euro 58 euro 33.000 euro 53 euro 33.500 euro 47 euro 34.000 euro 41 euro 34.500 euro 36 euro 35.000 euro 30 euro 35.500 euro 24 euro 36.000 euro 19 euro 36.500 euro 13 euro 37.000 euro 7 euro 37.469 euro en meer 0 euro

Inkomensgrenzen met toeslagpartner

Heb je een toeslagpartner? Dan kom je tot een gezamenlijk jaarinkomen van 47.368 euro in aanmerking voor zorgtoeslag. Wederom niet voor het maximumbedrag, maar wellicht wel voor een kleinere tegemoetkoming.

Voor toeslagpartners mag het gezamenlijk vermogen niet hoger zijn dan 177.301 euro op 1 januari 2024. Heb je maar een deel van het nieuwe kalenderjaar een toeslagpartner? Dan hoeft het vermogen van je partner niet te worden meegerekend.

💡 Toeslagpartners of niet? Je bent toeslagpartner in Nederland als je getrouwd bent of geregistreerd partner bent van elkaar. Daarnaast kun je ook toeslagpartners zijn als je op hetzelfde adres staat ingeschreven en bijvoorbeeld een samenlevingscontract hebt. Zeker weten of je een toeslagpartner hebt? Vul de vragenlijst in op Dienst Toeslagen.

De maximale zorgtoeslag voor jou en je toeslagpartner kan oplopen tot een bedrag van 2.832 euro op jaarbasis. Deze maximale toeslag is onder voorwaarden voor mensen met een gezamenlijk inkomen tot 26.500 euro bruto op jaarbasis.

Gezamenlijk toetsingsinkomen 2024

(met toeslagpartner) Zorgtoeslag per maand

(voor jou en je toeslagpartner) 26.500 euro 236 euro 27.500 euro 228 euro 28.500 euro 216 euro 29.500 euro 205 euro 30.500 euro 194 euro 31.500 euro 182 euro 32.500 euro 171 euro 33.500 euro 159 euro 34.500 euro 148 euro 35.500 euro 137 euro 36.500 euro 125 euro 37.500 euro 114 euro 38.500 euro 102 euro 39.500 euro 91 euro 40.500 euro 80 euro 41.500 euro 68 euro 42.500 euro 57 euro 43.500 euro 46 euro 44.500 euro 34 euro 45.500 euro 23 euro 46.500 euro 11 euro 47.000 euro 6 euro 47.368 euro en meer 0 euro

Precies weten hoeveel zorgtoeslag je volgend jaar ontvangt? Vanaf begin december kun je een proefberekening maken via Dienst Toeslagen. Dan weet je direct of je ook in aanmerking komt voor bijvoorbeeld huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.

