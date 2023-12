Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘We leefden vaak van statiegeld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 28-jarige Tessa, die twee pittige jaren achter de rug heeft.

Naam: Tessa

Beroep: object beveiliger

Woonsituatie: particuliere huurwoning samen met vriend

Netto maandsalaris: 1900 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

„Mijn ouders zijn altijd heel open geweest over geld. Ze hadden een eigen bedrijf, maar dat is op den duur failliet gegaan. Ook daar zijn ze eerlijk over geweest. In die tijden was het financieel wel lastig, soms werd er ook gezegd dat er geen geld was voor nieuwe boodschappen die week. De hypotheek moest dan namelijk wel betaald worden.”

Soms was er geen geld voor nieuwe boodschappen die week.

„Het gemiddelde kind had dit heel erg gevonden, denk ik. Ik vond het niet zo’n probleem. Achteraf ben ik ook blij dat dit is gebeurd. Veel vrienden zijn best onwetend over geld. Die periode heeft mij juist erg geldbewust gemaakt.”

Wat merkte je als kind van de financiële problemen?

„Eigenlijk niet gek veel. We droegen goede kleding en mijn moeder zorgde ervoor dat er altijd eten op tafel stond. Als er geen geld was voor boodschappen, werd er geïmproviseerd met wat er nog was.

Achteraf lachen we nu nog weleens over die tijd. We aten bijvoorbeeld vaak bepaalde gerechten omdat die goedkoop waren. Eén zo’n gerecht noemde mijn moeder gehakt-prut. Dat was gehakt, met ui en brood. Eigenlijk heel lekker.”

Hoe zijn jullie die tijd doorgekomen?

„Mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt. Later hebben ze ons verteld dat zij avonden samen beneden hebben gezeten, omdat zij niet meer wisten hoe het goed moest komen. Uiteindelijk zijn ze allebei weer in loondienst gegaan en heeft mijn vader een doorstart gemaakt met het bedrijf, maar dan als zzp’er. Om extra geld te verdienen reed hij ‘s nachts chauffeursdiensten.”

Welke lessen heb je getrokken uit die tijd?

„Ik neem een groot voorbeeld aan mijn ouders. Met financiële problemen is het makkelijk om elkaar verwijten te maken. Mijn ouders hebben elkaar altijd gesteund en de problemen samen opgelost. Dat zal ik altijd meenemen.”

Hoe gaat het met je eigen relatie met geld?

„Op dit moment gaat financieel niet zo lekker. Twee jaar geleden ben ik mijn schoonouders vlak na elkaar verloren. Mijn schoonvader was al langere tijd ziek. Toen het telefoontje met slecht nieuws kwam, verwachtten we dat het om hem ging. Toen was plots mijn schoonmoeder overleden. Alles kwam tegelijkertijd.”

Toen was plots mijn schoonmoeder overleden.

„Ik werkte al een tijd in een bedrijf waar ik het niet meer naar mijn zin had. In die periode ben ik gestopt met werken. Mijn vriend en ik moesten het daardoor doen met één inkomen. Dat lukte niet, waardoor we de huur niet meer konden betalen. Er was ook nog een fout gemaakt met de belasting, waardoor we geen huurtoeslag meer kregen.

In die periode had ik geen ruimte om de financiën goed te regelen, omdat er al zoveel geregeld moest worden rondom het overlijden. Op een gegeven moment waren de problemen zo groot dat ik dacht: hier komen we nooit meer uit.”

Ik dacht: hier komen we nooit meer uit.

Hoe gaat het nu met jullie?

„Inmiddels hebben we allebei een baan in de beveiliging. We zijn op zoek gegaan naar vastigheid. Hier krijgen we op den duur allebei een vast contract. We zitten in een leer- werktraject, maar worden dus wel al betaald. Met een hoop doorzettingsvermogen en wat hulp van mijn ouders is er eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel.

Op het dieptepunt hadden we alles bij elkaar een schuld van zo’n 30.000 euro. Dat bedrag was opgebouwd uit een huurachterstand, energierekeningen, zorg. Inmiddels hebben we overal betalingsregelingen getroffen. Als het goed is zijn we eind januari 2024 schuldenvrij. Er staat nu nog zo’n 3000 euro open bij verschillende partijen. Met het salaris van december en januari moet dat afbetaald zijn. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe jaar.”

Hoe hebben jullie het aangepakt met de schulden?

„De huurachterstand liep op. Toen hebben we ons gemeld bij de sociale dienst. De afspraak was dat zij contact zouden opnemen met alle schuldeisers. Maanden later kwamen we erachter dat dat nooit is gebeurd.

Daar kwamen we achter toen we post kregen over een data-lek. De sociale dienst had hun handen van onze situatie afgetrokken. Toen hebben we zelf contact opgenomen met alle schuldeisers. Gelukkig reageerden zij allemaal begripvol. Zolang partijen weten dat je gewillig bent te betalen, zijn er regelingen te treffen. Sindsdien hebben we steeds gekeken wat we konden betalen.

Het erge is dat we uiteindelijk onze woning uit zijn gezet door de woningcorporatie vanwege de betalingsachterstanden.”

Hoe hebben jullie een nieuwe woning gevonden?

„Dat was onwijs lastig. Ik ben echt bang geweest dat we onder een brug zouden belanden. Ik heb eerder in Gorinchem gewoond en daar had ik altijd goed contact met de verhuurmakelaar. Uiteindelijk heb ik contact met hem opgenomen en hebben we via hem een woning gevonden.”

Ik ben echt bang geweest dat we onder een brug zouden belanden.

„Onze woning is vrij duur, 1295 euro per maand exclusief gas, water en licht. Dat is natuurlijk veel geld, maar we hadden een huis nodig. Met onze huidige salarissen is het goed te doen.”

Hoe kijk je na al deze gebeurtenissen zelf naar geld?

„Ergens vind ik dat mensen zich veel te druk maken om geld. Ook zonder geld kun je nog steeds gelukkig zijn. Je verveelt je misschien iets meer omdat je geen dagjes weg kunt, maar uiteindelijk gaat het om de mensen om je heen, om de mensen die er voor je zijn. Ik geef niets om merkkleding of een dure auto.”

Hoe kijk je terug op deze afgelopen jaren?

„Wij hebben heel vaak geleefd van statiegeld. Dan kwam mijn moeder bijvoorbeeld weer met tassen flessen aan. Met 30 euro kun je dan weer een hoop boodschappen doen.

Mijn ouders zijn gelukkig heel lief. Zij hebben een soort zesde zintuig dat ze merken dat het niet goed gaat. Bij hen gaat het nu gelukkig beter, dus soms hebben ze ons ook weleens 200 euro overgemaakt. Dan konden we weer wat meer boodschappen inslaan of een betaling doen.

Mijn moeder wil het woord lenen nooit horen. Dus als we het echt nodig hadden, dan kregen we wat. Of we hebben een paar keer onze tank volgegooid met de tankpas van mijn moeder. En mijn moeder deed vaak extra boodschappen, die wij dan kregen.”

Wat heeft ervoor gezorgd dat je hier doorheen gekomen bent?

„De hele periode heeft ons enorm veel stress opgeleverd. Soms zag ik echt door de bomen het bos niet meer, maar gelukkig hadden we het elkaar en konden we elkaar steunen. En we hebben een lieve hond, dus we hebben vaak mooie wandelingen met hem gemaakt.

En ik ben heel goed geworden in goedkoop leven. Ik heb heel veel folders vergeleken en dat scheelt veel geld. Dat is veel werk, maar levert ook veel op. En we hebben een hoop goedkope gerechten ontdekt. We eten vaak pasta en nu met dit week is een stamppot ook lekker. En ik koop vaak diepvriesgroenten.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, nu wel. Dan zou ik ervoor zorgen dat we eerst financieel weer helemaal stabiel zijn. En als ik in de spiegel kijk, ben ik ook niet meer dezelfde. Ik herken mezelf niet van vroeger. Door alle stress ben ik heel dun geworden. We eten om overeind te blijven, maar smaken doet het niet echt. Met 1000 euro extra zou ik hopelijk wat gezonder worden.

Ruimte om naar de kapper te gaan was er bijvoorbeeld ook niet. Dus ik zou dan ook weer een keertje mijn haar laten knippen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld is een hulpmiddel om geluk te creëren, maar je kunt geluk niet vinden in geld. Zo was mijn tante getrouwd met een rijke man, maar dat liep niet goed af. Dan maakt geld dus niet gelukkig.

Geld kan het leven makkelijker maken en het geeft ruimte om leuke dingen te doen. Maar het is niet de sleutel tot geluk.”

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties