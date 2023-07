Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Energierekening dit jaar stuk hoger dan vorig jaar: zoveel meer betaal je

De energierekening valt dit jaar een stuk hoger uit dan vorig jaar juni. Een gemiddeld huishouden betaalde, met de berekening van afgelopen juni, 2320 euro per jaar aan energie. Dat betekent een stijging van 630 euro (37 procent) vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar.

De reden van de hogere rekening? Stijgende energieprijzen en belasting, meldt het CBS. Er is rekening gehouden met het prijsplafond en de totale energierekening verschilt per huishouden door verschillen in gebruik en contract. Het positieve nieuws is dat de gemiddelde energierekening wel een stukje lager is uitgevallen dan in november en december 2022, toen de rekening rond de 3000 euro uitkwam. Dit heeft te maken met het prijsplafond dat in januari is ingevoerd. Het prijsplafond is ingevoerd om bedrijven en consumenten te helpen met het betalen van de energierekening. Ook kunnen de prijzen hierdoor niet onnodig blijven stijgen, dit gebeurde vorig jaar door de snel stijgende gasprijs.

Energierekening flink gestegen

De totale energierekening verschilt sterk per huishouden, dit heeft te maken met het woningtype, het bouwjaar, de grootte van de woning, aantal inwoners, het gebruik van apparaten en het stookgedrag. Ook de isolatiegraad heeft invloed op het energieverbruik.

Door het prijsplafond kregen huishoudens een korting op de rekening. Gemiddeld was de korting bijvoorbeeld 1070 euro voor een alleenstaande in een klein nieuw appartement. Het prijsplafond geldt vanaf januari 2023 voor alle contracten waarvan de variabele tarieven voor aardgas en elektriciteit hoger liggen dan de vastgestelde prijzen van het prijsplafond, tot aan een van te voren vastgesteld verbruik.

Meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande villa kregen gemiddeld 2 140 euro korting door het prijsplafond. Deze plafond-kortingen zijn alleen berekend voor woningen die voornamelijk gestookt worden met aardgas. Met het prijspeil van juni 2023, daalde de gemiddelde korting. Een alleenwonende in een nieuw, klein appartement kreeg gemiddeld nog 120 euro korting op jaarbasis. Een meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande woning had met het prijspeil van juni 2023 gemiddeld 250 euro voordeel van het prijsplafond.