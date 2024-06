Nederland speelt dubieuze rol in export verboden pesticiden: via omweg terug op ons groente en fruit

Dit doen boeren om schimmels, onkruid en insecten te bestrijden. Fruit is ‘besmettelijker’ voor plagen dan groente, al wordt daarop ook veelvoudig gespoten. Maar volgens Hans Muilerman, chemicaliëncoördinator bij PAN Europe, worden deze plagen resistent tegen de bestrijdingsmiddelen. Gevolg? Nog meer spuiten en men gebruikt ook verschillende middelen door elkaar, vertelde hij tegen Trouw. Volgens hem een soort vicieuze cirkel, want meer spuiten betekent meer resistentie. Muilerman pleit voor mechanische of biologische bestrijding in plaats van de giftige chemicaliën.