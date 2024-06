Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is jouw ochtendroutine? ‘Ik kijk altijd eerst even op Vinted als ik wakker word’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s nieuwe rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Janis, die altijd even Vinted doorspit als ze wakker wordt.

Naam: Janis Scialó

Beroep: media-analist

Woonsituatie: samenwonend

Moet op werk zijn om: variërend, hangt af van dienst en wel of niet thuiswerken. Soms om 06.00/06.30 uur vanuit huis, op andere dagen rond 08.30/09.00 uur.

06.30 – Wakker worden met Vinted

„Op kantoordagen gaat de wekker om 06.30 uur. Dan pak ik meteen mijn telefoon, anders voel ik me niet écht wakker. Het nieuws check ik niet meteen, dat doe ik namelijk de rest van de dag al voor mijn werk. Ik vind het juist heerlijk om ’s ochtends even door Vinted heen te scrollen – áls ik dan een pareltje tref en er zit nog iets in mijn Vinted-portemonnee, dan koop ik het meteen!”

07.00 – Snelle douche

„Dit is altijd een snel onderdeel, douchen duurt bij mij nooit langer dan vijf minuten.”

07.05 – Koffie en een praatprogramma

„Na het douchen ga ik eerst in mijn badjas naar beneden om koffie te zetten. Ik ben half Italiaans, maar dat zie je niet terug in mijn koffiekeuze, er gaat altijd veel melk en suiker in – laat het ze in Italië niet horen, haha. Verder zet ik altijd een praatprogramma op mijn telefoon op, dan kies ik wel vaak voor een nieuws- of actualiteitenprogramma. Mijn mobiel neem ik vervolgens, samen met mijn kinderkoffie, overal mee naar toe – alsof ik een soort live podcast luister.”

07.10 – Snelle rijstwafel met pindakaas

„Sinds kort ben ik begonnen met groentesmoothies als ontbijt, die ik al eerder in grote bulken maak en vervolgens invries. Alleen: ik vergeet die dingen er steeds uit te halen. Dus negen van de tien keer wordt het alsnog een snelle rijstwafel met pindakaas, haha. Wel maak ik altijd afbakbroodjes klaar die ik meeneem naar mijn werk, voor de lunch daar.”

07.15 – Make-up

„Er gaan bij mij altijd verschillende lagen make-up op. Eerst een dagcrème, dan een primer, dan een foundation-poeder… vervolgens doe ik mijn wenkbrauwen, breng ik mascara aan en ben ik gemiddeld een kwartier verder.”

07.30 – Soms een treintje later

„Hoewel ik doorgaans ’s avonds al nadenk over mijn kleding, kan het zijn dat ik ’s ochtends last-minute iets anders aan moet trekken. Omdat mijn blouse ineens in de was zit, bijvoorbeeld. Of het echt met bakken uit de lucht komt en een andere outfit nodig is. Heel soms pak ik dan een treintje later, omdat ik een nieuwe outfit moet bedenken. Gelukkig heb ik daar ruimte voor in mijn schema en hoef ik niet meteen te stressen.”

07.45 – Hakken aan en gaan

„Nog even mijn tas en laptop van mijn werkkamer pakken en ik ben klaar om te vertrekken. Althans, als ik mijn sleutels kan vinden – om één of andere reden zijn die dingen altijd op miraculeuze wijze verdwenen en zoek ik me een ongeluk. Dat kan wél een momentje van stress veroorzaken, maar gelukkig heb ik er dus wel ruimte voor in mijn ochtendschema – en vind ik ze binnen een paar minuten weer terug. Dan is het alleen nog een kwestie van hakken aan doen en gaan!”

Zou je ochtendritueel er anders uitzien als je niet hoefde te werken?

„Als ik een hele vroege ochtenddienst heb en om 06.00/06.30 uur vanuit huis begin, doe ik geen make-up op. Vaak kruip ik dan meteen achter mijn laptop en douche ik pas om 09.00 uur, als mijn deadline is verstreken. Daarnaast doe ik op een ‘gewone’ thuiswerkdag altijd een kwartiertje ‘wall pilates’. Ik wil een klein beetje kunnen bewegen in de ochtend, anders heb ik het idee dat mijn lijf nog slaapt.”

Wat mag er niet ontbreken in de ochtend?

„Heel saai, maar toch die koffie. Het is door die hoeveelheid melk weliswaar een miniem shotje cafeïne, zelfs bijna meer een toetje omdat het zo zoet is, maar het is wel echt mijn opstartmoment.”

Wat is jouw stressniveau op een schaal van 1 tot 5?

„In de ochtend ben ik redelijk relaxt, al scheelt het dat ik een flexibele werkgever heb. Als ik een halfuur later ben, is het ook goed – dan werk ik gewoon iets langer door. Dus qua stressniveau? Een anderhalf.”

Andere edities van De Ochtendspits lees je hier.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Reacties