Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feiten en fabels over fruit op een rij

Over fruit gaan hardnekkige mythes rond. Is diepvriesfruit nou net zo gezond als vers fruit of niet? En word je dik van fruit? Een aantal feiten en fabels op een rij.

Eén ding staat als een paal boven water: fruit is onmisbaar in een gezond voedingspatroon.

Feiten en fabels over fruit

Vers fruit is gezonder dan diepvriesfruit

Fabel. Volgens het Voedingscentrum bevat diepvriesfruit net zoveel voedingsstoffen als de verse variant. Het brengt bovendien andere fijne voordelen met zich mee: het is goedkoper en je hoeft diepvriesfruit niet weg te gooien omdat het begint te schimmelen door het warme weer. Win-win-win.

Voor fruit uit blik of pot geldt overigens ook dat het net zo gezond is. Koop wel de variant op sap. Op siroop betekent dat het fruit drijft in een mengsel van water en suiker, waardoor het minder gezond is dan de verse variant.

Je moet fruitsoorten afwisselen

Feit. Elke soort heeft weer andere voedingsstoffen, dus het is inderdaad het beste om zoveel mogelijk te variëren.

Met fruit kun je niet afvallen

Fabel. Als je sommige mensen mag geloven, is fruit een doodzonde als je wil afvallen. Dat klopt niet, maar er zijn natuurlijk wel bepaalde fruitsoorten die beter en minder goed zijn om te eten. Grapefruit, appels, bessen, steenfruit, passievrucht, rabarber, kiwi, meloen, sinaasappel, banaan en avocado zijn effectieve fruitsoorten voor gewichtsverlies.

Suiker uit fruit is anders dan suiker uit snoep

Fabel. Helaas, fruitsuikers zijn aan het eind van de dag gewoon suikers en dus niet beter dan de suikers die zijn toegevoegd aan producten als koek en snoep. Maar: fruit is wél gezonder, omdat er naast suikers ook belangrijke voedingsstoffen in zitten.

Je mag niet meer dan twee stuks per dag eten

Fabel. Volgens Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond, is twee stuks een minimum. Je mag dus best wat meer eten. „Er is geen maximum, maar veel fruit eten kan klachten in je buik (zoals buikpijn) en aan je tanden veroorzaken door de suikers en zuren die erin zitten. Bovendien kan de verzadiging door grote hoeveelheden ertoe leiden dat je minder andere gezonde voedingsmiddelen eet, zoals noten en groente.”

Een glas vruchtensap is minder gezond dan fruit

Feit. Bij de bereiding van vruchtensap gaan vitamines en vezels verloren. Vezels in je eten zorgen niet alleen dat je eten goed kunt verteren, het zorgt ook dat je sneller vol zit. Omdat bij vruchtensap de meeste vezels wegvallen, kun je dus meer eten en vergroot het de kans op overgewicht.

Vorige Volgende

Reacties