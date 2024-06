Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oeps! Sportjournalist doet live-interview, maar plotseling verschijnen er blote vrouwenbenen in beeld

Een opmerkelijk moment bij de Belgische omroep VRT gisterenochtend: terwijl sportjournalist Ruben van Gucht tijdens de live-uitzending van De Weekwatchers uitleg gaf over het EK Voetbal, trokken twee blote vrouwenbenen die plotseling in beeld verschenen vooral de aandacht. Op social media leiden de beelden tot hilariteit.

Van Gucht reist dit jaar het elftal van België door Duitsland achterna tijdens het EK voetbal. Gisterenochtend blikte hij tijdens de uitzending van De weekwatchers alvast vooruit op de wedstrijd tegen Roemenië. Dat deed hij vanuit zijn hotelkamer in Keulen, de plaats waar de wedstrijd gisterenavond plaatsvond. Het was alleen niet zijn verhaal waarmee de aandacht van de kijker werd getrokken.

Blote benen en een koffiekopje

Oplettende kijkers zagen plotseling twee blote vrouwenbenen in beeld verschijnen. Al snel merkt Van Gucht de blote benen ook op en doet hij zijn best om ze te verbergen. Dat doet hij door zijn koffiekopje strategisch rechts onderin het beeld neer te zetten.

Op social media leidt de blunder tot hilariteit. Zo plaatste een kijker een foto van Van Gucht die verslag doet in een stadion met onderin een paar gefotoshopte vrouwenbenen. „Ruben Van Gucht krijgt wel heel speciale ondersteuning van de VRT dit EK”, grapt een andere kijker.



Collega maakt parodie

En ook sportjournalist Peter Vandenbempt steekt in een parodiefilmpje op Instagram de draak met zijn collega. In dat filmpje verschijnen ook benen op de achtergrond en verschuift Vandenbempt net als zijn collega zijn koffiekopje om het te verbergen. Vervolgens verschijn plotseling het gezicht van oud-voetballer Gert Verheyen in beeld, precies op de plek waar het koffiekopje staat.



Omroep VRT gaat verder niet in op het incident. „Het is niet ongebruikelijk dat schermgezichten in hun vrije tijd inbellen in een programma om toelichting te geven. Waar en hoe ze dat doen, behoort voor ons tot de privésfeer.” Van Gught zelf heeft ook nog niet gereageerd.

