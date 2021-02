Vernietigende drug crystal meth centraal in documentaire Videoland

Jessica Villerius is ondergedoken in de wereld van de vernietigende drug crystal meth. Haar documentaire Breaking Meth is vanaf morgen op Videoland te zien. „Tina heeft me vermoord.”

Tina is de bijnaam van crystal meth. Liefkozend klinkt het, alsof het de vriendin van de gebruiker is. Dat is zij ook, in alle euforische momenten. Eenmaal uitgewerkt is Tina echter de vijand. Het spul geeft namelijk een euforisch gevoel, gevolgd door depressivititeit als het is uitgewerkt. Het lichaam vraagt vanaf het eerste moment om een nieuwe dosis van de synthetische drug.

Crystal meth in indrukwekkende documentaire

Breaking Meth gaat over die Tina, de nieuwe documentaire van Jessica Villerius en vanaf morgen te zien bij Videoland. De Videoland Original laat de opkomst, het gevaar én de bestrijding van het levensgevaarlijke Crystal Meth zien. Documentairemaakster Villerius viel vorig jaar maart op, toen zij mocht filmen op intensive cares vol coronapatiënten. Dat was voor de NPO. Nu wilde zij dus alles weten over die drug die de laatste jaren zo snel opkwam, crystal meth.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het lijkt sowieso wel de week van de drugs. Journalist Danny Ghosen gaat donderdagavond in Danny’s Wereld op NPO 2 in op een ander populair genotsmiddel, 3MMA.

Wereldtop in crystal meth produceren

In 2020 werden er maar liefst 32 methamfetamine labs opgerold in Nederland, terwijl die twee jaar eerder nog maar nauwelijks werden aangetroffen. In 2014 zelfs nul keer. Methamfetamine is een ander woord voor crystal meth. Nederland behoort tot de wereldtop als het om het produceren van de drug gaat. „Dat is geen eer”, zegt een politieman in Breaking Meth. „Ik vind dat we ons daar heel erg voor moeten schamen.”

Diezelfde ‘topproducenten’ kieperen hun afval ook nog eens in de natuur. Een boswachter treurt daarover: „En dat door mensen die alleen maar schandalig veel geld willen verdienen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar vooral: vernietigend

Het continue jaagwerk voor speciale eenheden van de politie en de schade aan de natuur zijn zorgelijk. Maar vooral: deze drugs zijn vernietigend. Dat laat de 53-jarige Rick bijvoorbeeld in deze documentaire zien. Hij is al 20 jaar verslaafd aan wat hij Tina – het koosnaampje – noemt. Rick kwam als voormalige pornoster in de Verenigde Staten met crystal meth in aanraking. Aan Jessica Villerius vertelt hij dat hij het lang rookte, met een pijp. „Daar werd ik helemaal krankjorum van, wat een gedoe.” Rick brengt het spul nu met een buisje ‘van achter in’. Als Villerius vraagt of hij op dit moment heeft gebruikt, klinkt er een ‘ja, natuurlijk’. „Als ik niet gebruik lig ik al een dood vogeltje op die bank daar. Tina heeft mij vermoord.”

Kartels en crystal meth

Jessica Villerius zocht in Breaking Meth ook naar het antwoord op de vraag: wat hebben Mexicaanse kartels te maken met de productie in Nederland? En hoe zuiver is de meth die je hier op straat koopt? Overigens zit het met de kwaliteit in ons land goed. Hoe anders is dat in Amerika. Daar zijn veel verslaafden te zien met kapotte gezichten. Alsof zij brandwonden hebben opgelopen. De reden: zij maken crystal meth gewoon thuis. Met gootsteenontstopper.

Villerius raakt geïnteresseerd: „Bijna twee jaar geleden begon het me op te vallen dat de drugs steeds vaker in Nederland werden aangetroffen, maar dat er nog maar weinig over bekend was. Vooral over de gebruikers en hun motieven wisten we weinig. Het is een schimmige wereld waarin eenzaamheid en onzekerheid een grote rol lijken te spelen, iets waar kartels en dealers misselijkmakend handig gebruik van maken.”

Breaking Meth is vanaf morgen (woensdag 3 februari) exclusief bij Videoland te zien.