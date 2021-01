In deze stad wordt het meest gesnoven (en het is niet Amsterdam)

De Hagenaars lijken niet vies van een ‘snuifje’. Het rioolwater van Den Haag bevat namelijk de grootste hoeveelheid speed en cocaïne van Nederland.

Dat blijkt uit het rioolwateronderzoek van de gemeente om het drugsgebruik te meten. Dit onderzoek begon aan het begin van de coronalockdown. Waardoor het thuisgebruik nog duidelijker werd.

Meer gesnoven dan in Amsterdam en Utrecht

Wie dacht dat Amsterdam de drugshoofdstad was, heeft het mis. Den Haag heeft ruim tweeënhalf keer meer amfetamine in het rioolwater dan onze hoofdstad. Per duizend inwoners werd 284 milligram amfetamine, oftewel speed, gemeten per dag. Ook wint Den Haag het van Utrecht met een ruim anderhalf keer grotere hoeveelheid. Eindhoven heeft vergelijkbare hoeveelheden in het rioolwater.

Naast speed, werd ook veel cocaïne aangetroffen bij het onderzoek. Het ging om 2841 milligram cocaïne per duizend inwoners. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met die van Amsterdam. Echter verslaat Den Haag het snuifgedrag van Utrecht en Eindhoven.

Crystal meth-labs

Verder deed de gemeente ook onderzoek naar de aanwezigheid van cannabis/THC, MDMA/xtc en methamfetamine (crystal meth). Van die laatste werd drie keer minder aangetroffen in Den haag dan in Amsterdam.

De afgelopen periode werden in onze ‘hofstad’ meerdere drugslabs voor crystal meth opgerold. Aan de hand van de resultaten van het rioolonderzoek vinden de Haagse burgemeester Jan van Zanen en zorgwethouder Kavita Parbhudayal dit „opmerkelijk”. Daarom wordt hier verder onderzoek naar gedaan. Van Zanen en Parbhudayal zien het rioolonderzoek als „puzzelstukje in de algehele informatiepositie van vraag en aanbod van drugs”.

Educatie

Uit de onderzoekresultaten kan niet worden afgeleid of het om individuele of groepsgebruikers gaat. Ook blijkt niet in welke wijken of met welke sociaaleconomische achtergronden het gebruik het grootst is. De gemeente zet in op voorlichting en educatie op scholen over het gebruik van genotsmiddelen.

