Ernst Kuipers: ‘Heel verstandig om avondklok te verlengen’

Als het aan Ernst Kuipers ligt, hebben we nog wel even te maken met de avondklok. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is namelijk voorstander van het verlengen van de avondklok na 10 februari. Volgens hem is dat zelfs „heel verstandig”, vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen met de Britse variant.

„Het is een heel complexe situatie”, legt Kuipers uit in het programma Op1. „Mensen zien dat ook: besmettingen gaan naar beneden, het aantal patiënten met Covid in de ziekenhuizen neemt heel langzaam iets af. Maar tegelijkertijd zien we dat de Britse variant heel snel de overhand neemt.”



Opmars Britse variant

Dat toont volgens Kuipers aan dat „met de huidige set aan maatregelen” het eigenlijk niet lukt om de opmars van de Britse variant te stoppen. Hij pleit ervoor om zo snel mogelijk te vaccineren en om „zo lang mogelijk het aantal besmettingen op een laag niveau te houden”.

Minder vertrouwen in coronabeleid

Nederlanders lijken een beetje klaar te zijn met het coronabeleid van het demissionaire kabinet. In elk geval hebben mensen minder vertrouwen daarin. Dat bleek kort na de persconferentie uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2500 leden.

Gisteravond zei Mark Rutte dat een derde golf onvermijdelijk is. Dat hebben we vooral te danken aan de Britse variant van het coronavirus, die stukken besmettelijker is. Daarom is de lockdown verlengd tot begin maart. Drie weken geleden (12 januari) gaf een kleine meerderheid (52 procent) van de ondervraagden nog aan vertrouwen te hebben in het coronabeleid van de regering. Vlak na de persconferentie gisteren was dat nog maar 46 procent.

Meerderheid voor verlengen avondklok

Vooral jongeren onder de 30 jaar hebben weinig vertrouwen. Rutte en zijn collega’s kunnen rekenen op steun van slechts 36 procent van de panelleden. Op 12 januari was dat nog 42 procent. Onder de 50-plussers is het huidige coronabeleid nog vrij populair. 54 procent van hen steunt dit nog steeds. Toch was ook deze groep half januari groter (61 procent).

Ondanks het afnemende vertrouwen, heeft 70 procent van de ondervraagden begrip voor de verlenging van de lockdown. Ook vindt 55 procent dat de avondklok verlengd moet worden tot maart.