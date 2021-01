Rob Kemps dendert door in Slimste Mens, ondanks Tijl Beckand

Rob Kemps is hard op weg om de finale van De Slimste Mens te bereiken. Maar: het was ‘op het randje’ voor de man die als artiest Snollebollekes door het leven gaat. En dan moest hij de veel minder populaire en zich gisteravond gek gedragende Tijl Beckand nog van zich af schudden ook.

De Slimste Mens lijkt voor veel mensen een zonnetje in deze donkere dagen. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan Rob Kemps (35), alias Snollebollekes. De Brabander heeft de harten van veel kijkers gestolen. Over die kijkers gesproken: de uitzending van gisteravond betekende wederom een record voor presentator Philip Freriks en enig jurylid, de Keizer van de Kennis, Maarten van Rossem. 2,36 miljoen kijkers trok de kennisquiz op NPO 2 en dat gebeurde bij een reguliere uitzending niet eerder.

Rob Kemps, favoriet in De Slimste Mens

Rob Kemps is voor velen een favoriet als het gaat om het winnen van De Slimste Mens. Misschien wordt hij niet gezien als grootste kanshebber om de kenniscup te veroveren. Je geld kun je het beste inzetten op cabaretier Andries Tunru, de eerste deelnemer die zeven dagen achter elkaar de slimste mens van de dag was. Hij komt vrijdagavond pas de finale binnen en heeft nog één zege nodig. Nee, Rob Kemps, die dekselse Snollebollekes, is favoriet omdat veel kijkers hem simpelweg een leuke, heerlijke, of geweldige kandidaat vinden.



@RobKemps ik vind uw muziek helemaal ruk, maar heb veel respect voor u sinds #deslimstemens . — De Reageerbuis (@zihtoneek) January 19, 2021

Rob Kemps en Emma Wortelboer

Rob Kemps kan dit seizoen, samen met tv-presentatrice Emma Wortelboer, de verrassendste deelnemer van De Slimste Mens worden genoemd. De twee weten opvallend veel. Snollebollekes kenden we vooral (of alleen) als de man die hele volksstammen van links naar rechts laat springen. Daar verkoopt hij dan wel een heel voetbalstadion mee uit trouwens, het Gelredome van Vitesse in Arnhem. We sprongen allemaal met Rob Kemps mee als de Oranje Leeuwinnen een Europees of wereldkampioenschap voetbalden, maar zoveel parate kennis in het hoofd? Knap, zo vindt het Slimste Mens-publiek. Dat laatste geldt ook voor Emma Wortelboer, die morgenavond het quiz-strijdperk betreedt. Vandaag is eerst nog radiomaakster Caroline Brouwer aan de beurt. Zij had in eerdere uitzendingen een uitstekende klik met Rob Kemps, maar speelde hem uiteindelijk wel weg.



Mijn wens vandaag is dat Tijl Beckand niet weer doorgaat. Deze man is op zo veel fronten verschrikkelijk. Je zou maar elke dag met hem moeten dealen. Petje af! Enge ogen/uitstraling, arrogant 🤢 en bovenal nooit grappig. #slimstemens — Bianca Keijzer (@biancakeijzer1) January 19, 2021

Tijl Beckand heeft het gedaan

Waar Rob Kemps de gunfactor van het publiek op zak heeft, daar smeekt een mensenmassa om het verlies van Tijs Beckand. Maandagavond ging twitterend Nederland al los op het gedrag van de tv-maker, gisteravond was dat niet anders. Beckand ging van opluchting op de vloer liggen toen hij na lang nadenken een woordenpuzzel had opgelost. Bovendien zat hij op zijn vingers te fluiten bij het voorstellen van Maarten van Rossem. Misschien leuk bedoeld, maar dat zag de kijker toch heel anders.

De kijkers waren pas echt met stomheid geslagen, toen hij Rob Kemps als loser met onsportief gedrag wegzette. Ongetwijfeld was dat opnieuw leuk bedoeld, maar volgens die 2,36 miljoen volgers van de De Slimste Mens sloeg hij de plank volledig mis.



#slimstemens Slimste mens is deze dagen het lichtje in de duisternis. Heerlijk seizoen, leuke kandidaten. Niet te geloven dat #tijlbeckand dit in één klap om zeep helpt. Gelukkig hebben we #robkemps, Philip en Maarten nog! — Gwenda Bresser (@Gwenniepennie) January 20, 2021

Rob Kemps was juist slim

De derde deelnemer van deze aflevering van De Slimste Mens was Frank Evenblij. Ook deze jolige tv-man heeft veel feitenkennis, maar hij zag pas laat in dat hij acht landennamen bij Songfestivalwinnaars moest noemen. Rob Kemps speelde daar handig op in door ongeveer alle landen van Europa op te nemen en pakte zo vijf goede antwoorden mee. In woord en gebaar gaf Tijl Beckand vervolgens aan dat je wat hem betreft zo niet kunt winnen. Dat viel niet in goede aarde bij de kijker. Wat heet: Beckand is op Twitter helemaal afgemaakt.



Als Tijl Beckand je voorbij loopt pic.twitter.com/7GkjLtgUZw — Meine Dijkstra (@MeineDijkstra) January 19, 2021

Even van slag, maar door

Rob Kemps leek – door één verbaasde blik door het plastic tussenscherm – heel even van slag. Maar wist snel door te gaan met het geven van goede antwoorden. Zo pakte hij punten met La Dolce Vita, een 60 jaar oude film. Snollebollekes hoefde amper na te denken dat dat een trefwoord moest zijn bij de Trevifontein in Rome.



Tijl Beckand; het jongere broertje dat tijdens een spelletje Mens-erger-je-niet alle poppetjes Express omgooit als hij aan het verliezen is. #deslimstemens pic.twitter.com/q63EvPXRLJ — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) January 19, 2021

Helaas voor de vele kijkers: Tijl Beckand werd de slimste van de dag. Hij applaudisseerde uiteindelijk keurig voor Rob Kemps, toen die Frank Evenblij op het nippertje versloeg in de finale en daarom vanavond mag terugkeren. Hij zal moeten afrekenen met zijn grote vriendin Caroline Brouwer. En met Tijl Beckand…

Wie weet kan hij vrijdagavond dan echt als Snollebollekes uit zijn plaat gaat en net als op het podium zal dan klinken: „Klappen nondeju!”

