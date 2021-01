Trump geeft Tiger Kings Joe Exotic geen gratie, ‘limo en kapper stonden al klaar’

Donald Trump heeft in zijn laatste uren als president maar liefst 73 mensen gratie verleend en nog eens 70 mensen strafvermindering. Joe Exotic zat daar niet tussen en fans balen, en hij zelf waarschijnlijk nog het meest. De limo en z’n kapper stonden al klaar.

President Donald Trump heeft Tiger King-ster Joe Exotic, ondanks zijn vele verzoeken, geen gratie verleend. Dit tot grote teleurstelling van Joe’s fans. Zij reageren op social media teleurgesteld op het nieuws dat de dierentuinhouder uit de veelbesproken Netflix-documentaire niet op Trumps gratielijst staat.



Me waiting to see if Joe Exotic gets pardoned pic.twitter.com/7J29evFpOX — Drew (@_Overdrewmatic) January 19, 2021

Moord Joe



Just got off the phone with the lead advocate for “Team Tiger,” the legal team fighting to free Joe Exotic. He told me they are “absolutely confident” they will receive a pardon from President Trump tomorrow. @koconews — Perris Jones (@KOCOPerris) January 19, 2021

Lange straf Joe Exotic

Joe zit een straf van 22 jaar uit voor het beramen van een moord op zijn aartsvijand Carole Baskin en voor dierenmishandeling. Hij had de president meermaals verzocht om vrijlating en leek er zelfs al rekening mee te houden dat hij gisteren een goed bericht zou krijgen. Zijn advocaat vertelde dat er al een limousine, kapper en visagist klaarstonden bij de gevangenis om Joe op te vangen na zijn vrijlating. „Het plan was om meteen ergens McRibs te gaan scoren.”



Joe Exotic's legal team tell me they are "100% confident" Trump will pardon the 'Tiger King' from his 22-year criminal sentence. Here's the 38ft "Monster Ram Truck Limo" they've reserved to pick him up. They plan to grab some McRibs immediately after. pic.twitter.com/mK69eGLiBV — Greg Walters (@thegregwalters) January 19, 2021

Teleurstelling om Exotic

Ook zijn fans hadden goede hoop. Op Twitter was Joe trending topic en nadat bekend werd dat hij niet op de lijst van de president stond reageerden ze teleurgesteld. „Het lijkt erop dat Trump toch in Team Baskin zit”, twitterde iemand. „Ik baal een beetje dat Joe Exotic geen gratie is verleend onder de voorwaarde dat hij gelijk een nieuwe serie van Tiger King maakt”, schreef een ander.



Joe Exotic needs to be pardoned simply so we get another series of Tiger King. It makes sense, you do the meth. pic.twitter.com/wHzCZqJyp3 — MR (@itsmarcusryan) January 19, 2021



Everyone is panicking Trump is gonna pardon himself tomorrow while I’m over here wondering if Joe Exotic is on the list…cuz honestly I think we need a sequel to Tiger King in order to get through the rest of 2021 😂 pic.twitter.com/3xh68BBFxs — HimeNaya Draws Comics (@ArtistHimeNaya) January 18, 2021

Tiger King grote hit

Tiger King was vorig jaar maart een grote hit op Netflix. De serie ging over de extravagante Joe en zijn wildpark vol met tijgers en andere wilde dieren. De jarenlange strijd die Baskin, zelf eigenaresse van een opvangcentrum voor katachtigen, met hem had over de behandeling van zijn honderden tijgers en leeuwen was de belangrijkste verhaallijn uit de serie. Baskin probeerde de deuren van zijn dierenpark te sluiten en Exotic zette op zijn beurt vraagtekens bij de mysterieuze verdwijning van haar man.



Joe Exotic and Carole Baskin as Pixar characters pic.twitter.com/6sRhHHaDh7 — Louisa (@Louis_A931) January 19, 2021



