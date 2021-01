Twitter gaat los op De Slimste Mens-optreden van Tijl Beckand

Cabaretier Tijl Beckand maakte zichzelf gisteren niet zo populair bij de vele kijkers van De Slimste Mens. Twitteraars zijn genadeloos en uiten hun ongenoegen over het ‘chagrijnige’ voorkomen van de comedian.

Gisteravond was de eerste aflevering van de finaleweek van het quizprogramma. Met de kandidaten PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim, Rob ‘Snollebollekes’ Kemps en dus Beckand.

Tijl Beckand in de De Slimste Mens

De Slimste Mens trekt iedere avond miljoenen kijkers (gisteravond weer 2,4 miljoen) en, tja, dat levert dus vaak ook een hoop reacties op op sociale media. Vooral de ‘norse’ houding van de cabaretier irriteert menig kijker. „Tijl Beckand mag van mij naar huis please” en „Pffff wat een arrogantie”, zijn de reacties op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijl Beckand mag van mij naar huis please. #slimstemens #deslimstemens — Luuk ten Have🚴‍♂️⛷ (@luuktenhave) January 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een vreselijk zelfingenomen figuur die Tijl Beckand 🤮 bij #slimstemens — C. Piek (@kalepeek) January 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijl is beetje eigenwijs met zijn abri én staat volgens mij stijf van de spanning. Dan ga je ook rare dingen roepen natuurlijk. #slimstemens — Jeroen (@Jeroens_tweets) January 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Tijl nou eens alleen iets zou zeggen als hij aan de beurt was of als hem iets gevraagd werd dan was hij een stuk beter te pruimen. #slimstemens — Tweet McTweety (@2TweetMcTweety) January 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfffff wat een arrogantie #slimstemens van die Tijl — greet van rijn (@greetvanrijn) January 18, 2021

Publiekslieveling Rob Kemps

Brabander en zanger Rob Kemps, alias Snollebollekes, werd in tegenstelling tot Beckand al eerder geprezen over zijn voorkomen in De Slimste Mens en verraste daarmee het grote publiek. Beckand heeft gelukkig niet alleen maar ‘haters’ achter zich aanzitten. Ook vind je op Twitter reacties die milder of zelfs bemoedigend zijn voor de comedian.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snapte Tijl’s humor wél in de slimste mens, en ik ben óók fanatiek met spelletjes. Heel twitterend Nederland blijkbaar niet. #eindebericht #deslimstemens — Fleur (@FleurGiesen) January 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijl is en wordt de slimste, dit seizoen #slimstemens #deslimstemens — Desiree (@HappyDeesX) January 13, 2021