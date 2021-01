The Sky is the Limit voor Dionne, maar op SBS6 zie je succes met bloed, zweet en tranen

Met The Sky is the Limit: rijk en succesvol in Nederland geeft SBS6 een inkijk in de wereld van de ‘happy few’. Hoe ziet dat er nou werkelijk uit? Metro spreekt met Dionne, een van de deelnemers.

Negen succesvolle en soms flamboyante landgenoten laten vanaf vanavond op tv hun weelde en hun wereld van grenzeloze ambities zien, maar vooral ook dat weinig is komen aanwaaien. Er is keihard gewerkt en vele offers moesten worden gebracht, zien we in The Sky is the Limit: rijk en succesvol in Nederland. Wat betekent succes voor deze mensen eigenlijk?

The Sky is the Limit succes over de grens

In België is The Sky is the Limit al vijf jaar op de buis, met succes. Nu volgt dus Nederland. We zien bijvoorbeeld Angelo White (30) en Chanel Soree (27), een jong glamourkoppel uit Amsterdam. Hij is een succesvol regisseur in binnen- en buitenland, zij een ambitieuze influencer. Net als de Brabantse schoenenkoning Zeynep Dag (30), die jong fortuin maakte toen haar designerstappers werden ontdekt door Rihanna en Beyoncé. En ook Jan Knoppert (84), een van de grootste tuinders van het Westland die ooit onderaan de ladder begon.

Dionne Schulf in The Sky is the Limit

Metro sprak Dionne Schulf, eigenaresse van het in elf jaar tijd snel gegroeide marketingbedrijf Friends of the Brands. Haar onderneming brengt sinds 2009 ‘op een persoonlijke en authentieke manier invloedrijke mensen in contact met merken’. Zo moeten doelstellingen van die merken worden gerealiseerd. Niet alleen zij timmerde aan de weg, ook Edwin van Twist (54), de man met wie zij drie jaar geleden trouwde. Van Twist kon zijn met hard werken opgebouwde laboratorium goed verkopen, nam een tijdelijke break en heeft nu een nieuw ‘lab-succes’. „Zijn succes met QTI Services BV is nog groter dan Friends of the Brands. Op dit moment test hij onder meer voedingsmiddelen op gevaarlijke stoffen en kwaliteit, maar daar komen de PCR-coronatesten straks bij.” Dionne werkt voor Europa vanuit Amsterdam, maar heeft een grote samenwerking in Dubai. Daar verblijft zij met haar echtgenoot regelmatig. Samen bouwen zij momenteel een villa in Rotterdam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Metro’s verslaggever leerde Dionne Schulf ooit kennen als marketingmanager van Stage Entertainment (Joop van den Ende). Dat was – het klinkt al een beetje happy few – tijdens een persreis naar theatergroep The Blue Men Group op Broadway in New York. Dionne moest de opvallende blauw geschminkte heren in Nederland introduceren. Ook destijds maakte zij onderdeel uit van een groot succes, weliswaar nog als een radertje in een geheel. „Wel heb ik toen bedacht dat The Blue Men Group met Tiësto de closing act bij de TMF Awards moest zijn en dat is gelukt. Daar is het knokken en out of the box-denken begonnen, want Stage Entertainment had zoiets nog nooit gedaan.”

Ondernemen niet van ouders geërfd

Dionne komt uit een zogeheten ‘normaal gezin’. „Mijn stiefvader was muzikant en accountant, mijn moeder werkte op een ministerie. Er werd hard gewerkt, maar mijn ouders zijn absoluut niet ondernemend. Dat heb ik niet van hen geërfd. Ik ben op mijn zeventiende uit huis gegaan.”

Dionne werd op jonge leeftijd weduwe en werd alleenstaand moeder van een nu 22-jarige zoon. Toen hij naar de middelbare school ging, had zij inmiddels ‘een behoorlijk pittige functie’ bij een moderetailer. „Ik kon dat niet meer combineren met het moederschap en dat was voor mij de reden om ondernemer te worden. Dat kon ik wel combineren. Ik kon mijn zoon zo gelijk het goede voorbeeld van hard werken geven. En laten zien dat als je iets echt wilt, maar niet de juiste kruiwagens hebt, het door knokken toch kan lukken.” 51 jaar is ze zelf nu. Die leeftijd geeft werkelijk niemand haar, haal er maar minimaal tien jaar vanaf. „Haha, daar schrikken meer mensen van. Ik heb goede genen en kom uit een sterk vrouwengeslacht, denk ik. Mijn oma is 98 en die doet werkelijk nog van alles. Qua rust en ervaring klopt mijn leeftijd wel, hoor. Ik maak me veel minder druk over wat mensen van me vinden en zeggen. Als er mindere reacties op The Sky is the Limit komen, kan ik daar ook beter mee omgaan dan vroeger.”

Nadenken over The Sky is the Limit

Toen SBS6 haar voor het tv-programma benaderde, moest Dionne wel even nadenken. Op de voorgrond staan is nou niet bepaald haar grootste hobby. „The Sky is the Limit is echter al tien jaar mijn persoonlijke pay off. Toen ik een mail zag met die titel, trok dat mijn aandacht. Dat triggerde me, maar ook het feit dat je een inkijkje krijgt in het leven van ondernemers. En dan niet alleen de mooie kant, maar ook de bloed, zweet en tranen-kant. Dat laatste was voor mij het belangrijkste om mee te doen. Ik hoop dat ik mensen kan inspireren en laten zien dat ondernemerschap beide kanten heeft.”

Succes komt niet aanwaaien, zoveel werd haar in het leven wel duidelijk. „Je moet goed kunnen incasseren en met teleurstellingen kunnen omgaan. Elke ondernemer weet dat je goede oogsten hebt, maar ook mindere. De kunst is om dan positief te blijven en creatief te zijn. Je ziet dat in deze covid-tijd heel erg terug. Veel ondernemers staan op met creatieve ideeën en concepten om toch nog een beetje business te halen. Ze hadden ook bij de pakken neer kunnen gaan zitten.” Met Friends of the Brands kon ze het afgelopen jaar nog redelijk door. „Twee van de vijf takken, waaronder destination-marketing, vielen stil. Normaal gesproken organiseer ik twintig evenementen per jaar. Dat werden er drie, waarvan één online. Maar we hebben drieduizend merken in onze portfolio. Velen gingen op zoek naar een nieuwe identiteit en dan vooral online. Daar hebben we met social media- en influencercampagnes gelukkig hard voor kunnen werken.”

Succes een gekke term

Dat Dionne en ook haar Edwin ‘zoveel succes hebben’, vindt ze eigenlijk maar een gekke term. „Ik zeg het sowieso niet snel over mezelf. Ik zeg eerder dat ik zo hard gewerkt heb al die jaren, dat ik mijn kansen heb gepakt. En wel dat ik teleurstellingen heb omgezet naar bepaalde successen. Ik heb vrijheden gekregen door nu te kunnen werken met wie ik wil en kan gaan en staan waar ik wil. En dat ik dit allemaal in goede gezondheid mag meemaken, is nog het allerbelangrijkste.”

Ze hoopt dat The Sky is the Limit naast een leuk programma ook inspirerend voor de kijkers is. Dionne liet daarom veel, zo niet alles toe. „Ik ben privé ingesteld en altijd de ster op de achtergrond, maar als je aan zoiets meedoet moet je mensen echt laten zien en ervaren wie je bent. Zowel zakelijk als privé. In het programma ben ik volledig mezelf.”

Nog even over dat verhuizen naar Rotterdam, als vrouw die zo van de hoofdstad houdt. Hoe dat zo? Dionne: „Haha. Ik werd nu eenmaal verliefd op een ras-Rotterdammer. De liefde die ik voor Amsterdam heb, heb ik op Edwin proberen over te brengen. Dat is niet gelukt, je krijgt Rotterdam niet uit een Rotterdammer.” Voor iemand waarbij veel lukt, voelt dat niet als een grote nederlaag? Ze moet weer lachen. „Eigenlijk wel, hè? Als je weet hoeveel moeite ik heb gedaan… Maar samen zijn we verliefd geworden op een prachtig perceel. En weet je? Ik hou van Amsterdam, maar ben eigenlijk meer een wereldburger.”

Ooit op wereldreis, maar nog niet

Of ze in de havenstad snel samen van het leven gaan genieten en stoppen met hun succesvolle werk, dat weet ze nog niet. „Weet je wat het is met ondernemerschap? Het borrelt altijd, je ziet altijd kansen. Natuurlijk hoop ik met mijn man ooit een mooie wereldreis te maken, maar ik heb nu nog te veel ambitie en grote dromen. Edwin is net juist weer begonnen, dus ik denk dat we nog wel even lekker bezig blijven. We vinden het leuk en houden van werken. Ik blijf in elk geval doorgaan zolang ik het leuk vind.”

Dat klinkt als een gelukkige Dionne. „Ja, ik ben héél gelukkig. Ik was een bikkelende, alleenstaande moeder en heb vijf jaar geleden mijn prins ontmoet. Een diep dal heeft me ook veel gebracht. Inmiddels heb ik de balans gevonden, dat is heel erg fijn.”

The Sky is the Limit: rijk en succesvol in Nederland is vanaf vanavond (19 januari) wekelijks op dinsdag om 20.30 uur te zien bij SBS6 en op Kijk.nl.

Lees ook: Avalan weet na Vrienden van Amstel ook amper wat hem overkomt