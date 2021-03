De 5 favoriete podcasts van… Ron Vergouwen

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Ron Vergouwen.

Ron Vergouwen is programmamaker, presentator en mediadeskundige. Hij werkt onder andere voor De Perstribune (NPO Radio 1) en RTL Boulevard. Verder maakt hij samen met Harm Edens en Arjan Snijders de podcast Dit Was De Radio (over de Nederlandse radio) en met Bjorn Bouwens de podcast Daar Bleef Je Voor Thuis (over tv-nostalgie). Zijn 5 favoriete podcasts zijn:

1. Een Podcast Over Media

„Al een tijdje erg succesvol, dus misschien niet de meest originele keus, maar ik geniet nog steeds van het kinderlijk enthousiasme van deze jongens. Euh… heren. Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth verwonderen, bekritiseren en prijzen ontwikkelingen in en om media in de breedste zin van het woord. En komen er gelukkig ook af en toe achter dat ook de oude media nog steeds relevant zijn.” De podcast vind je hier.

2. De Stemming Van Vullings & Van Der Wulp

„Er zijn een hoop fijne podcasts over politiek Den Haag, maar ik luister veruit het liefst naar deze. Deze Bassie & Adriaan van het parlementaire journaille praten me bij over belangrijke en minder belangrijke zaken op het Binnenhof en proberen elkaar ondertussen op clowneske wijze vliegen af te vangen. Elke vrijdag vaste prik.”

3. No Such Thing As A Fish

„Gekker dan de werkelijkheid krijg je het niet en deze Engelse podcast is er een meester in de gekste feiten op te duiken. Het team van het BBC-programma QI (waarom is dat programma na één geflopte versie nooit meer in Nederland geprobeerd?) weet me wekelijks te laten lachen om de vreemdste dingen en dat al jarenlang.”

4. Teun & Gijs Vertellen Alles

„Het zoveelste voorbeeld van een leuke ‘chatcast’ van twee jeugdvrienden. Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema deden het al heel succesvol met De Zelfspotcast en ikzelf maak samen met mijn oude schoolvriend Bjorn Bouwens Daar Bleef je Voor Thuis (binnenkort een nieuw seizoen!). Ik erger me soms enorm bij het luisteren naar deze podcast van Teun van de Keuken en Gijs Groenteman, maar ze doen alles met zoveel ironie dat ik het tegelijk geweldig leuk vind om naar te luisteren. En het belletje met Hanneke ‘mama’ Groenteman is altijd een heerlijk hoogtepunt elke aflevering.”

5. Onbehaarde Apen

„IJzersterke podcast over wetenschap van NRC. Niet álle onderwerpen die voorbijkomen vind ik even interessant, maar naar veruit de meeste afleveringen luister ik met heel veel plezier en ook in het archief is heel veel interessants te vinden.”