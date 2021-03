5 films en series die in week 11 op Netflix verschenen: Drive to Survive en meer

Ook in week 11 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een nieuw seizoen van Drive to Survive, een romcom van eigen bodem en een sensuele thriller.

Afgelopen week verschenen er maar liefst drie nieuwe documentaires op Netflix. Voor de race-fans is er Formula 1: Drive to Survive, geschiedenisliefhebbers kunnen aan de slag met The Lost Pirate Kingdom en als misdaad je ding is, dan is Under Suspicion: Uncovering the Wesphael Case zeker de moeite waard. Liever fictie? Dan kun je vanaf deze week ook kijken naar Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn en Deadly Illusions.

Nieuw op Netflix in week 11

1. Formula 1: Drive to Survive (seizoen 3)

Serie

Genre: documentaire

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op punt van beginnen. Om alvast in de stemming te komen, blikt Netflix nog een keer terug op vorig jaar. Dat doen ze in het derde seizoen van Drive to Survive. Een documentaire die laat zien hoe het er achter de schermen echt aan toe gaat. Zelfs in corona-tijd mocht de streamingdienst op plekken komen die normaal gesproken afgesloten zijn voor publiek. Het resultaat: een uniek kijkje in misschien wel de meest gesloten sport ter wereld.

2. Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn

Film

Genre: komedie

Omdat de bioscopen in de tweede helft van 2020 voornamelijk dicht waren, kreeg Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn niet de release waarop gehoopt werd. Gelukkig krijgt deze Nederlandse komedie dankzij Netflix een tweede kans. In Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn volgen we het verhaal van Iris. Een jonge vrouwe die het prima voor elkaar lijkt te hebben. Dat verandert wanneer haar vriend meteen na de geboorte van hun kind naar Afrika vertrekt. Hij heeft geen zin om vader te worden en laat Iris achter. Zo dondert haar leven in elkaar en moet ze op zoek naar nieuw geluk.

3. The Lost Pirate Kingdom (seizoen 1)

Serie

Genre: documentaire

Als je met veel plezier alle Pirates of the Caribbean-films hebt gekeken, dan mag je deze serie niet missen. The Lost Pirate Kingdom is een documentaire over de echte piraten die het Caribische gebied in hun greep hielden. Aan de hand van realistische en spectaculaire re-enactments vertellen experts hoe de echte piraten begonnen met hun rooftochten en vervolgens uitgroeiden tot een egalitaire republiek. Een zeer interessante en levendige documentaire die ook nog eens door de legendarische David Attenborough aan elkaar gepraat wordt.

4. Deadly Illusions

Film

Genre: thriller

Om van haar writer’s block af te komen besluit succesvolle romanschrijfster Mary Morrison om een nanny in te huren voor haar tweeling. Op die manier kan ze zich volledig richten op haar nieuwe boek. Helaas voor haar blijkt de oppas niet zo onschuldig als ze lijkt. Mary raakt in de ban van de jonge blondine die ze in huis heeft gehaald, waardoor de grens tussen fictie en realiteit steeds meer begint te vervagen. Met alle gevolgen van dien.

5. Under Suspicion: Uncovering the Wesphael Case

Film

Genre: documentaire

Op 1 november 2013 werd Belgisch politicus Bernard Wesphael aangehouden. Hij zou zijn eigen vrouw vermoord hebben. Wesphael beweerde dat ze depressief was en zelfmoord had gepleegd. Een autopsie liet wat anders zien. Er zou geweld zijn gebruikt en dus moest Wesphael voor de rechter verschijnen. Wat volgde was een geruchtmakende zaak die België lange tijd in zijn greep hield. In deze Netflix-documentaire wordt opnieuw geprobeerd om te achterhalen wat er nu echt gebeurd is in de hotelkamer.

