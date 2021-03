De 5 favoriete podcasts van… Sander Schimmelpenninck

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Sander Schimmelpenninck.

Sander Schimmelpenninck is journalist, presentator en columnist voor de Volkskrant. Daarnaast heeft hij samen met jeugdvriend en zanger Jaap Siewertsz van Reesema ook een eigen podcast, de Zelfspodcast. De 5 favorieten van Schimmelpenninck zijn:

1. Zelfspodcast

„Schaamteloos, maar ik doe het is toch, want ik ben trots op wat we hebben gecreëerd en het loopt gewoon heel lekker en natuurlijk.” De podcast vind je hier.

2. Podcast over Media

„Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth zijn mijn nerdy vrienden die ik nooit heb gehad en mij veel leren. Voor mediamakers een need to know.” Je vindt de podcast hier.

3. Michael Lewis, against the Rules

„Podcast met supergoede host met een mooie rode draad, het grijze gebied tussen de randen opzoeken en erover heen gaan.”

4. Aaf en Marc Marie Vinden Iets.

„Zij benaderden ons en daar ben ik dolblij mee, want ze zijn echt gemaakt voor het medium. En gewoon heel erg geestig en prettig om naar te luisteren.”

5. Jensen de Podcast

„Robert Jensen is totaal afschuwelijk en wat hij zegt ook, maar hij is wel een vernieuwer qua vorm (monoloog) en verdienmodel (donaties).” De podcast luister je hier.