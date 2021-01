De 5 favoriete podcasts van… Jaap Reesema

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van zanger Jaap Reesema, die met zijn jeugdvriend Sander Schimmelpenninck de populaire podcast Zelfspodcast maakt.

1. De Derde Helft

Drie vrienden bespreken het Nederlandse voetbal met zoveel slappe humor dat zelfs de voetbalhater verliefd wordt.

2. No Such Thing As A Fish

Als je van random weetjes houdt is de Engelse podcast No Such Thing As A Fish echt geniaal. Vier collega’s bespreken daar steeds hun favoriete feit van de week. Het is leerzaam en grappig.

3. Marc-Marie & Aaf Vinden Iets

Marc-Marie Huijbregts en Aaf Brandt Corstius vinden altijd van alles iets. Dat is rete vermakelijk om naar te luisteren. Zeker omdat ze elke aflevering iets volledig willekeurig recenseren.

4. De Kiesmannen

Eindelijk een podcast die politiek wel leuk maakt. Zelfs voor de wat minder politiek geïnteresseerden. Voor mij wel makkelijk want ook ik moet stemmen in maart!

5. StartUp

De podcast over hoe Gimlet een van de grootste podcast-bedrijven ter wereld werd. Een mooi voorbeeld voor mij.

