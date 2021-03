Nederland staat hoog maar is niet het gelukkigste land ter wereld

Voor het vierde jaar op rij is Finland het meest gelukkige land ter wereld geworden. Dat blijkt uit een World Happiness Report van de Verenigde Naties. Ook Nederlanders zijn over het algemeen vrij gelukkig.

Dat Finland ook ten tijde van een pandemie haar gelukkige naam hoog weet te houden, zou te maken hebben met ‘wederzijds vertrouwen’. Het land scoort altijd hoog op dit onderdeel en zo ook dit jaar. Dat vertrouwen zou hebben bijgedragen aan het beschermen van levens tijdens het coronavirus.

Nederland bij gelukkigste landen ter wereld

Het World Happiness Report wordt samengesteld na drie jaar onderzoek naar hoe gelukkig burgers van een land zeggen te zijn. Dit onder meer op het gebied van sociale steun en gulheid naar elkaar. Ook wordt er gekeken naar het bruto binnenlands product per inwoner. Tevens worden het aantal te verwachten gezonde levensjaren en vrijheid van corruptie bij de overheid en het bedrijfsleven meegenomen.

Achter Finland staan eveneens Scandinavische landen: IJsland en Denemarken. Verder wordt de top tien gedomineerd door Europa. Achter Zwitserland staat Nederland op de vijfde plaats. Ook in 2019 stond Nederland al op de vijfde plaats. Vorig jaar zakten we naar plaats zes, toen Noorwegen iets gelukkig was.

Ook Zweden, Duitsland, Noorwegen en Oostenrijk staan in de top tien. Nieuw-Zeeland, dat corona goed onder controle heeft, is het enige niet-Europese land in de top. De VS staan op plaats twintig, terwijl Rwanda, Zimbabwe en Afghanistan de rij sluiten.

Invloed pandemie op geluk landen

Ondanks de pandemie is de ranglijst ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Ook is het welzijn van mensen, zoals ze dat zelf beoordelen, niet afgenomen. Wel dalen de beoordelingen van zowel de mentale gezondheid en het economisch welzijn bij vrijwel alle landen.

„We moeten dringend leren van Covid-19″, zegt een onderzoeker. „De pandemie herinnert ons aan de wereldwijde bedreigingen voor het milieu, de dringende noodzaak om samen te werken en de moeilijkheden om tot samenwerking te komen in elk land en wereldwijd.”