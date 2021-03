De 5 favoriete podcasts van… Elger van der Wel

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Elger van der Wel.

Elger van der Wel werkt als mediaspecialist voor diverse uitgevers, maar is bij het grote publiek bekend als podcastmaker van onder meer de Wie is de Mol?-podcast Trust Nobody en De Telekids Generatie. Zijn vijf favorieten zijn:

1. Lang Verhaal Kort

„NOS op 3 is nog maar net gestart met deze podcast en ik ben nu al fan. Elke dag wordt in slechts vijf minuten wordt een belangrijke vraag uit het nieuws behandeld. Het is eigenlijk de audioversie van de populaire uitlegvideo’s die NOS op 3 op YouTube maakt.”

2. Jong Beleggen, de podcast

„Ik ben een late instapper als het om deze podcast gaat, want ze zijn al bijna een jaar bezig maar ik luister pas twee maanden. Pim Verlaan is begonnen met beleggen en vindt het leuk om zich er helemaal in te verdiepen. Milou Brand heeft geen beleggingservaring en stelt daarom alle vragen die je als luisteraar ook hebt. Het is een soort heel toegankelijke en gezellige cursus beleggen in podcastvorm.”

3. De Vierkante Ogen Show

„Tv kijken en daarna een podcast luisteren maakt tv kijken nog leuker als je het mij vraagt. Dat merk ik zelf als maker van Trust Nobody, maar ook met het luisteren van De Vierkante Ogen Show. Esther, Anna-Lunda en Sicco bespreken populaire series als The Mandalorian en WandaVision na en geven extra context, leuke feitjes en uiteraard hun mening. Ze beginnen binnenkort met een seizoen over de Harry Potter-films en ik kijk er nu al naar uit!”

4. Land of the Giants

„De redactie van Recode, onderdeel van nieuwssite Vox.com, maakt portretten van de vijf grote techbedrijven. Het eerste seizoen van Amazon was interessant, het tweede over Netflix nog interessanter en op dit moment zijn ze bezig met de interessantste reeks tot nu toe: een portret van Google. De makers geven inzicht in hoe de bedrijven ontstaan en gegroeid zijn, maar ook de interne cultuur komt aan bod.”

5. Phasmophobia

„De nieuwe fictiepodcast van de makers van De Blankenberge Tapes. Ik wil vooral niets spoilen, maar een verlaten landhuis op het Vlaamse platteland speelt de hoofdrol in deze heel spannende podcast…”