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Jelmar (41) zocht na 25 jaar naar zijn anonieme stamceldonor, maar toen sloeg het noodlot toe

Hij was nog maar 16 jaar toen Jelmar van Belle leukemie overleefde dankzij een anonieme stamceldonor. Er verstreken 25 jaar, tot de documentairemaker toch wilde weten wie zijn redder was. Hij startte een zoektocht en legde die op film vast.

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Morgenavond kun je de docu, Deel van mij, bij de EO zien. We waarschuwen alvast: verwacht geen verhaal met een mooi einde waarbij Jelmar en de stamceldonor elkaar aan het einde in de armen vallen. Tijdens de zoektocht werd Jelmar namelijk opnieuw ziek en deze keer was het fataal. In februari van dit jaar overleed hij, 41 jaar jong.

Docu over stamceldonor had een heel ander uitgangspunt

Metro bekeek Deel van mij voor televisierubriek Blik op de Buis. De documentaire die Jelmar en zijn vriend en filmmaker Thomas Sykora maakten, kreeg zo wel een bizarre en vreselijke wending. Hij had moeten gaan over hoe het door de Nederlandse wet voor Jelmar niet mogelijk was om de gegevens van zijn stamceldonor ‘zomaar even op te vragen’. Over hoe de regels rond anonimiteit zijn wens tegenhielden: de stamceldonor vertellen hoeveel de donatie in 2001 voor hem heeft betekend. Maar nee, contact zoeken mocht vrijwel alleen via anonieme brieven.

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👇 Is er inmiddels perspectief als je je stamceldonor zoekt? Mag je als ontvanger inmiddels wél weten wie de persoon is die jouw leven heeft gered? De vastgelopen zoektocht van Jelmar krijgt extra betekenis door een recent advies van de Gezondheidsraad over contact tussen stamceldonoren en ontvangers. De raad adviseert om onder voorwaarden contact toe te staan waarbij de stamceldonor en de ontvanger elkaars identiteit kennen. Dat zou vanaf twee jaar na de donatie kunnen, met toestemming van beiden. Het advies verandert de regels niet automatisch, maar biedt perspectief voor mensen die, net als Jelmar, hun donor willen ontmoeten.

Zoektocht is opeens dubbel interessant

Eerlijk gezegd voelt het een beetje raar dat je vanaf het begin weet dat je naar een inmiddels overleden persoon zit te kijken. De EO heeft dat tenslotte in uitingen gedeeld. Tegelijkertijd maakt dat deze documentaire dubbel indrukwekkend. Die zoektocht naar de stamceldonor is op zich al interessant. Daar komt plotseling bij dat de kanker na een kwart eeuw terug is, met uitzaaiingen naar de lever. Wat gun je Jelmar dat hij zijn zoektocht nog kan voltooien. Maar nee, hij komt niet eens in de buurt.

Hoewel de veertiger natuurlijk radeloos is na het slechte nieuws, heeft hij ook het gevoel dat de afgelopen 25 jaar een bonusleven zijn geweest. Als tiener sprak hij na de transplantatie zelfs steeds van een bonusdag.

‘Terug naar Nederland, richting de dood’

In de brugklas openbaarde de leukemie zich in Jelmars lichaam. Het leek goed te komen, totdat hij tijdens een vakantie in Spanje op zijn 16e ontdekte dat het opnieuw mis was. In de docu gaat hij terug naar de plek waar zijn leven als tiener voor het laatst onbezorgd was. Jelmar zegt: „Vanaf hier ging ik terug naar Nederland, naar het ziekenhuis, richting de dood.”

Veel ziekenhuisbezoeken kwamen er wel, de dood niet. Het is ‘leuk’ om te zien dat hij op die tijd terugkijkt met een van zijn artsen van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Ook zien we Jelmar een video opnemen waarin hij vraagt: „Was jij stamceldonor rond 11 februari 2001?” Hij hoopt dat mensen zijn filmpje delen en vraagt zich ook vertwijfeld af of dat wel zal gebeuren.

Zover kwam het niet, maar Jelmar leeft nu voort in deze docu Deel van mij. Hopelijk krijgt hij, waar hij nu ook is, mee dat zijn geliefde nabestaanden besloten hebben om zijn zoektocht naar de stamceldonor voort te zetten.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Deel van mij is morgen (zondag 1 november) om 22.40 uur te zien bij de EO op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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