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Beth (66), de moeder van Natalee Holloway, na 21 jaar in nieuwe Netflix-docu: ‘Joran, ik wil je vermoorden’

De verdwijning van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway op Aruba is inmiddels 21 jaar geleden, maar blijft de gemoederen zo nu en dan bezighouden. Dat heeft te maken met de Nederlander Joran van der Sloot, die het voor elkaar krijgt steeds weer in het nieuws op te duiken. Maar het komt ook door moeder Beth Holloway (66), die eigenlijk pas rust kan hebben als Natalee’s lichaam gevonden is.

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Vanaf vandaag kun je op Netflix een nieuwe documentairereeks over de Holloway-zaak bekijken, Taken: Natalee Holloway. Metro zag twee van de drie delen al voor de tv-rubriek Blik op de Buis en toegegeven, vooraf dachten we even ‘alwéér deze zaak?’. Er zijn tenslotte al zoveel tv-producties over de verdwijning van Natalee Holloway en ook over dader Joran van der Sloot gemaakt. Het draait nu echter vooral om moeder Beth Holloway, de vrouw die nooit opgaf (en daardoor nooit uit de media verdween).

Aangifte Beth Holloway tegen Joran van der Sloot

Dit jaar nog meldde Metro dat Beth in Nederland aangifte tegen Joran van der Sloot had gedaan. Officieel kan Van der Sloot daardoor in ons land worden vervolgd, maar of dat ooit gaat gebeuren… Hij zit al jaren in Peru in de gevangenis en komt op z’n vroegst in 2045 vrij.

👇 Joran van der Sloot De geboren Arnhemmer was 17 jaar toen Natalee Holloway van de aardbodem verdween. In augustus volgend jaar wordt Van der Sloot 40. Sinds 2010 is hij geen vrij man meer geweest, maar voor de moord op Natalee Holloway is hij nooit veroordeeld. Van der Sloot zit vast voor de moord op Stephany Flores uit Peru, cocaïnesmokkel vanuit de gevangenis en afpersing van Beth Holloway. Om zijn straf voor de afpersing niet ná Peru nog te moeten uitzitten, ging Van der Sloot in oktober 2023 in Amerika in op een deal. Hij bekende Natalee Holloway ‘uit razernij omdat zij geen seks wilde’ te hebben vermoord. Hij heeft haar toen levenloos in de zee achtergelaten, waarna het lichaam nooit werd gevonden.

‘Volledig verhaal over de zaak Natalee Holloway’ is niet mogelijk

Beth Holloway wil voor de kijkers ruim 21 jaar na de verdwijning ‘voor het eerst het volledige verhaal vertellen van de zaak die haar onbezorgde leven voorgoed veranderde’. Dat laatste kunnen we ons goed voorstellen, dat volledige verhaal niet. Zonder de vondst van Natalee is er namelijk geen compleet verhaal. Bovendien gaat de docu grotendeels over de beginperiode van de zaak op Aruba. Is het nu gelijk niet boeiend, deze docu? Dat valt mee. Eigenlijk is het wel een mooie en behoorlijk gedetailleerde terugblik op toen. Het gaat echt over wat er zich op Aruba allemaal afspeelde vanaf 30 mei 2005.

Op die datum verdween studente Natalee Holloway tijdens een schoolreis naar het eiland. De 18-jarige woonde in Mountain Brook in Alabama en had op Aruba de tijd van haar leven. Vriendinnen uit Mountain Brook die daarbij waren, zoals Madison Greer, vertellen over de trip. Dat maakt Taken: Natalee Holloway best bezienswaardig. Mensen die de zaak volgden, zullen feitjes uit die tijd horen die zij misschien niet eerder voorgeschoteld kregen. Het ging tenslotte toch jarenlang om de moeder, Joran en ‘wie de moord had gepleegd’.

Een bijzonder beeld: die vriendinnen van toen zijn bijna 40, terwijl Natalee voor de volgers van de zaak altijd dat meisje van 18 is gebleven.

Het bed van Natalee Holloway was leeg

Op Aruba dronk Natalee volgens haar vriendinnen voor het eerst legaal een biertje. Gokken in een casino mocht in tegenstelling tot hun thuisland opeens ook. Dat was aan Natalee Holloway niet besteed, maar wel aan Madison Greer. Zij nam plaats aan een tafel en zat naast een lange jonge gozer met een flinke berg geld. De goedgebekte jongen stelde zich voor als Joran. Hij ging voor de nodige shotjes mee naar partybar Carlos ’n Charlie’s. Vanaf daar stapte Natalee met Joran en twee Arubanen in een auto en schreeuwde zij vanuit een openstaand raampje nog „Arubáááá!”. Het was het laatste wat anderen van haar zagen en hoorden. Bij het ontwaken lag zij niet in haar bed en dat was nou net niks voor Natalee Holloway.

De wanhopige strijd van moeder Beth Holloway op Aruba

Moeder Beth was al snel op Aruba, gaf er persconferenties en besloot „het eiland niet zonder Natalee te verlaten”. Over de wanhopige en soms kansloze strijd die zij daar leverde (de politie werkte niet zo lekker mee) gaat deze serie heel veel. Anderen komen daarbij ook zeker aan het woord. Politieofficier Gerold Dompig bijvoorbeeld, die voor het eerst in twintig jaar zijn mond opentrekt (zonder camera). Of gsm-verhuurder Charles die Aruba op z’n duimpje kende en terecht de vraag stelt: „Hoe kon je nou vermist raken op zo’n klein eilandje?”

Van sommige beelden krijg je de rillingen. Zoals het binnenvallen van een zogeheten crackhouse, waarin een meisje zou worden vastgehouden. Dat laatste klopte, maar het was niet Natalee. Ook niet fijn: de politie zette toch alles op alles om de dader van de verdwijning te vinden, maar dat was vooral omdat dat voor het toerisme naar Aruba van groot belang was. Beth Holloway sprak er al snel zelf met Joran van der Sloot. Na zijn ‘gedetailleerde lulverhaal’ (dat hij bij de politie nog minstens veertig keer aanpaste) wist de moeder het zeker: „Jij bent het.” 21 jaar later heeft ze gelijk, maar vindt Beth dat Van der Sloot nog altijd straf verdient. Of erger: „Joran, ik wil je vermoorden. Je bent een psychopaat en moet boeten.”

Een aardig detail is dat docuregisseur Dani Sloane nog maar een dertiger is. Zij zegt: „Ik groeide op in de jaren 00 en in die tijd was het onmogelijk om de televisie aan te zetten of langs een kiosk te lopen zonder het gezicht van Natalee Holloway te zien.”

Aantal blikken uit 5: 3

Taken: Natalee Holloway is nu op Netflix te zien.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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