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Serie Pro Deo met kanonnen uit Gooische Vrouwen kan een hit worden: ‘Kabinet vindt manieren om de burger te naaien’

Het lijkt zo simpel: zet een paar toppers uit successerie Gooische Vrouwen voor een nieuwe titel bij elkaar en je hebt een volgende hit. Zo werkt het natuurlijk niet, maar dat lijkt met de advocatenserie Pro Deo wel gelukt.

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Pro Deo kun je vanaf morgen zien en Metro bekeek alvast de eerste van acht afleveringen voor tv-rubriek Blik op de Buis. Hoewel een serie op NPO 1 uitzenden tegenwoordig geen garantie op hoge kijkcijfers meer is, kan dat met dit verhaal – én die Gooische Vrouwen-kanonnen – zomaar wel het geval zijn.

De topnamen van Gooische Vrouwen in Pro Deo

Als het om die Gooische Vrouwen gaat (de series zijn vanaf deze week allebei te zien), dan noemen we er twee in het bijzonder. Tjitske Reidinga is als advocate Alex Sterkenburg de absolute blikvanger van Pro Deo. Zij speelt ook de legendarische advocate Claire van Kampen in ‘het Gooi’. De tweede naam: regisseur Will Koopman, die voor veel meer grote Nederlandse titels als Oogappels verantwoordelijk is.

Een derde is wat vergezocht, want Annet Malherbe is een kanon van weleer. Gooische Vrouwen-fans herinneren zich haar personage Willemijn Lodewijkx-Verbrugge echter vast nog. En anders alleen de manier waarop zij met een dodelijke explosie uit de serie werd geschreven. Vergeten we bijna nog te melden dat Gooische Vrouwen-schrijver Lex Passchier ook deel uitmaakt van het Pro Deo-schrijversteam.

Cast Pro Deo om je vingers bij af te likken

Daarmee houdt de vergelijking verder op, want in Pro Deo zien we helemaal niets van praktijken van rijke stinkerds. Wel een advocatenpraktijk, Sterkenburg, met Tjitske Reidinga dus en Annet Malherbe als Jacqueline. Leuk: twee minder bekende gezichten zijn verantwoordelijk voor de andere twee advocatenrollen, de jonge Madina Rashidi (Layla) en Anne Prakke (Henry).

Waarom Pro Deo weleens een hit kan worden, ligt ook aan een leuk verhaal én een cast om je vingers bij af te likken. Bij dat laatste noemen we Ramsey Nasr, Claire Bender, Reinout Scholten van Aschat, Maaike Martens, Hans Dagelet en Frieda Barnhard, en dan kunnen we nog wel even doorgaan.

Veel verhaallijnen kun je wel aan Will Koopman overlaten

De rode draad in het verhaal is de arrestatie van tiener Dylan (Brandon River Coene uit Hein), die wordt verdacht van openlijk geweld en doodslag op een oudere man in een park. Dylan wordt vol overgave bijgestaan door Alex Sterkenburg. Het gaat de advocate om een eerlijke verdediging, maar de zaak wordt steeds complexer dan aanvankelijk gedacht. Ondertussen heeft Alex van alles aan de hand, van het worstelen met haar ex en ouders tot een manke hond.

En zo hebben alle vier de advocaten meerdere eigen verhaallijnen in hun krakkemikkige, water lekkende kantoor (met achterstallige betalingen). Dat lijkt voor de kijker van Pro Deo een hele opgave. Tal van personages en onderwerpen binnen één serie kun je echter met een gerust hart aan regisseur Will Koopman overlaten.

Cynische toon van Claire van Kampen is verdwenen

Het spel van Tjitske Reidinga als hoofdrolspeelster is weer om van te smullen. Mocht je vooraf denken ‘alweer een advocaat?’, dat stoort niet. Alex Sterkenburg doet – vanwege de actrice – heus wel iets aan Claire van Kampen denken. Reidinga zet haar echter redelijk bedaard sprekend en soms wat bot neer. Die bekende cynische toon van de Gooise Van Kampen is echter verdwenen. Hoewel… „Het gaat goed. Het kabinet heeft weer allerlei nieuwe manieren gevonden om de burger keihard te naaien, dus dat betekent meer werk voor ons”, komt er heerlijk uit. Goede cliffhanger aan het einde van de eerste aflevering trouwens, waaruit vermoedelijk blijkt dat Alex ook nog eens een geheim heeft.

Pro Deo is typisch zo’n serie die moeiteloos meerdere jaren meekan. Advocaten maken tenslotte telkens nieuwe cliënten mee. Voor Annet Malherbe kan dat een probleem zijn. Zij vond Gooische Vrouwen na drie seizoenen een sleur worden en vond het daarmee welletjes. Misschien kan Lies Visschedijk alweer voorzichtig worden gepolst.

Aantal blikken uit 5: 4

Pro Deo is vanaf morgen (4 november) elke woensdag om 20.40 uur bij BNNVARA op NPO 1 te zien. Vanaf morgen kun je de hele reeks streamen via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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