Aiko Mila Beemsterboer luierde in een hangmat en hoorde: ‘Jij gaat met Ferry Bouman spelen’

Ferry Bouman, je weet wel, van die successerie Undercover, is na vijf jaar nog altijd niet uitgespeeld. De xtc-baron (Frank Lammers) is al honderd keer aan de dood ontsnapt en is voor de Netflix-film Ferry 2 naar de Spaanse zon gevlucht. Blijft dat nog interessant? Wel als je er een nieuwe goeie hoofdrol bij bedenkt en die laat spelen door Aiko Mila Beemsterboer. Metro sprak met deze jonge en toch al ervaren dame, die natuurlijk bekend is als Nina in Oogappels.

Aiko Mila Beemsterboer woont tegenwoordig in Amsterdam en is nog altijd maar 21. Je kunt haar echter al op de buis en het witte doek zien sinds haar 9e. Natuurlijk wordt zij door hordes tv-kijkers gewaardeerd als Nina in de serie (en kerstfilm 2022) Oogappels, maar haar staat van dienst is veel langer (zie kader). Zo trof Metro trof Beemsterboer drie jaar geleden om te praten over de film Mijn Beste Vriendin Anne Frank. Ondanks dat doet zij ondertussen nog een opleiding aan de Toneelschool Amsterdam.

Aiko Mila Beemsterboer is achternichtje Jezebel

We treffen Aiko Mila Beemsterboer in het grote Netflixkantoor in de hoofdstad. Zij heeft zich, voor de nodige fotoshoots op de Ferry 2-persdag, in een glanzend zwart leren jack gestoken. De haren strak achterover gekamd, in tegenstelling tot haar opvallend warrige bob met pony in het weer keiharde filmvervolg op de serie Undercover (vanaf morgen op Netflix te zien).

Ondertussen hebben we namelijk al drie reeksen Undercover, een aparte serie Ferry over de Brabantse drugsbaron (en king of the camping) Ferry Bouman én een eerste film gehad. Wereldwijd is Bouman ondanks zijn fratsen geliefd en velen legden het loodje, dus scenarioschrijvers zitten altijd weer op hun pen te kauwen voor nieuwe personages. Met Aiko Mila Beemsterboer als Ferry’s achternichtje Jezebel van Kamp is dat uitstekend gelukt. Nogal treurig: Jezebel heeft eigenlijk niemand meer, behalve die vreemde botte achteroom en haar vriendje (Tobias Kersloot). Andere nieuwe gezichten zijn Marouane Meftah, Hamza Othman, Jonas Smulders, Kendrick Etmon, Charlie-Chan Dagelet en Tenzing Woing. Huub Smit als Dennis is terug.

Ferry Bouman speelt kerstman voor Spaanse campingkids

Frank Lammers is als Ferry Bouman in Ferry 2 alles kwijt, inclusief zijn lief Daniëlle (Elise Schaap). De Brabantse camping Zonnedauw (fans zien die gelukkig nog wel terug) heeft hij verruild voor een schuilplaats, een rommelige camping bij Benidorm. Hij midgetgolft er met kinderen, speelt voor kerstman en verzucht: „Ik kom van niks en werd de grootste. Maar ik heb niks meer, behalve de Spaanse zon.”

Dat ‘ons mupke’ Daniëlle er niet meer bij is, is even wennen voor de kijker. Maar gelukkig is daar een nieuwe dame, genoemde Jezebel. Het personage met neusringetje heeft haar achteroom acht jaar niet gezien, maar komt doodleuk om 50.000 euro vragen om ‘wat problemen op te lossen’. Ferry Bouman ziet dat totaal niet zitten, maar draagt een last op z’n schouders als het om de vader van Jezebel gaat. Dat mag nooit aan het licht komen enne, zegt die Brabo weleens ‘nee’? Snel geld verdienen om zijn familielid te helpen, kan maar door één ding: xtc. Na een ellendige jeugd besloot Ferry tenslotte: dit mag een Bouman nooit meer overkomen.

Tiener Aiko keek Undercover al

In zo’n bikkelharde rol als Jezebel zagen we Aiko Mila Beemsterboer nog nooit. Tijd om met haar te praten.

Toen Ferry Bouman in ons tv-leven kwam, was jij een jaar of 16. Keek je seizoen 1 van Frank Lammers in Undercover al?

Aiko Mila Beemsterboer knikt direct: „Ik heb het vanaf Undercover 1 zeker meekregen en heb ook de eerste film over Ferry Bouman en Ferry: de Serie gezien.”

Hoe gaat dat in huize Beemsterboer, toen je hoorde dat je de rol van Jezebel te pakken had?

„Ja, deze keer kreeg ik een mail of ik auditie wilde doen. Er was even geen huize Beemsterboer, want toen ik de rol kreeg, hing ik in een hangmatje in Panama, haha. Ik was op solo-reis en had het daar sowieso al heel erg naar m’n zin. Genietend in die hangmat kreeg ik ook nog eens dat nieuws, dus laat ik stellen dat ik daar een goeie week had. Het was wel grappig of gek dat ik het met niemand live kon delen, dus ga je op je telefoon dan even het rondje mama, papa, enzovoort af. Toch vond ik het wel wat hebben. Je maakt al zoveel dingen door op zo’n reis en toen kwam ook nog dit.”

Trekjes van Ferry Bouman

Jezebel is in Ferry een grote rol, een hoofdrol zelfs. Hoe kun je het meisje het beste omschrijven, iemand met een trauma van hier tot Tokio?

„Dat denk ik wel, ze heeft een heleboel meegemaakt. En verloren vooral, ze heeft eigenlijk helemaal niemand meer. Daarmee is ze wel een beetje gelijk aan Ferry, die ook niemand meer heeft. Jezebel is vrij complex en gelaagd en ze heeft een schild om haar heen om het allemaal te kunnen overleven. Ze heeft daarbij ook trekjes van Ferry, omdat zij roekeloos kan zijn en naar die wereld neigt waar Ferry in zit.”

Het zou Ferry 2 niet zijn als Jezebel gewoon lekker bij Albert Heijn gaat werken of zo, haha.

‘Jezebel heeft het bloed en gen van Ferry Bouman’

Dat is de xtc-wereld die misschien ver van jou en mij af staat, maar kun je Jezebel ook wel begrijpen?

„Hmm, dat is een lastige vraag. Deze wereld staat inderdaad heel ver van mij af, maar als ik zo’n script lees, wil ik het ook heel graag begrijpen. In ieder geval de achtergrond van waar zij vandaan komt. Vervolgens probeer ik het voor mezelf dan ook goed te praten, door te zeggen: Jezebel heeft dat bloed, zij heeft dat gen. Ze kan niet anders en heeft ook iets van dat ze altijd meer wil. Zij maakt één xtc-deal en wil er meteen meer, iets wat dus blijkbaar in die genen zit. Ferry zegt haar dat ook. Maar ja, het zou ook Ferry 2 niet zijn als Jezebel gewoon lekker bij Albert Heijn gaat werken of zo, haha.”

Had je al eens in zo’n extreme ‘schiet- en lijkenfilm’ gespeeld?

„Nee, hoogstens iets thrillerachtigs. Ik had nog nooit op een set gestaan waarbij wordt gezegd ‘dat er zo een ontploffing is, we oordopjes in moeten en dat we er vooral met een grote boog omheen moeten lopen’. Ik heb niet eerder zelf mogen schieten, dus dat waren wel allemaal leuke dingen om te spelen, als ik het zo mag noemen. Het was heel erg tof en fysiek, maar tegelijk ook zo praktisch. Alle acties zijn bijna choreografieën en dat moet ook nog eens heel veilig gebeuren.”

Met Frank Lammers snel op elkaar ingespeeld

Zonder dingen te verraden: de band tussen Ferry en Jezebel maakt nogal wat door. Maakt het dan uit of je vaker met Frank Lammers op een set hebt gestaan?

„Ja. Het voelde bij de auditie al meteen vrij vertrouwd, omdat ik Frank vanaf mijn 13e of 14e sporadisch had meegemaakt. Natuurlijk is het heel anders dan bijvoorbeeld Hotel met de grote L waar we allebei in speelden. Deze samenwerking was véél nauwer, maar ik had het gevoel dat we snel op elkaar ingespeeld waren.”

Hoe was en ging het om als Brabants personage in Ferry 2 met een zachte g te moeten spreken?

„Ik kom niet uit Brabant, dus die g zat er zeker nog niet in. Ik ben in Rotterdam geboren en in Arnhem opgegroeid. De g van Arnhem heb ik gelukkig niet meegekregen, die zou niet goed klinken in Ferry. Ik ben de auditie in gegaan met dat wat ik van de Brabantse g wist en heb het gevoel dat ik accenten vrij snel in de vingers heb. Ik deed gewoon mijn best en toen heeft Frank, een echte Brabander, me verder gecoacht. Op de set waren wel meer mensen die uit Brabant komen. Vooraf heb ik daarom gezegd: ‘Jongens, als ik iets verkeerd doe, dan moeten jullie het echt zeggen.’ Gewoon doen.”

‘Fucking balzak’, wat je in de film roept, is Metro’s favoriet.

„Dat is absoluut ook een van mijn favorieten.”

In één keer heel veel mensen bereiken

Het is je eerste Netflix-productie, hoe beviel dat?

„Nou, moet je zien in wat voor gebouw we hier zitten. Bij het maken kijken heel veel ogen mee, dat is fijn. Maar wat ik aan Netflix vooral zo vet vind, is dat het zoveel bereik heeft. Tv en het witte doek hebben echt wel hun charme, maar bij een streamingdienst als Netflix is het in één keer ‘bam, heel veel mensen’ die naar Ferry kunnen kijken. Ja, dat heeft wel wat…”

Toen ik nog jonger dan 9 was, wilde ik toch echt al actrice worden.

Elise Schaap vertelde aan Metro dat zij op vakanties altijd op haar personages in Undercover en Ferry wordt aangesproken. Zet je maar schrap.

„Oh god, haha…”

Maar het zal vast niet zo zijn dat je in de supermarkt of bij de bakker nooit op Nina uit Oogappels wordt aangesproken toch?

„Ik weet niet hoe dat zal zijn met Ferry, maar naar Oogappels kijken natuurlijk ook heel veel mensen. Het gebeurt in de Appie vaak genoeg dat iemand naast me staat en zegt ‘oh hoi, ik kijk Oogappels hoor’. Ik vind het leuk als mensen het gewoon uitspreken. Veel beter dan dat iemand op een afstandje naar je staat te gluren.”

Duiken en klimmen

Je acteert al vanaf je 9e. Kun je je voorstellen dat je ooit nog iets anders zou doen?

„Eerlijk gezegd denk ik daar weleens over na en dan vraag ik me af wat ik dan zou hebben gedaan. Maar ik weet het niet. Toen ik nog jonger dan 9 was, wilde ik toch echt al actrice worden. Daarom deed ik het ook. Ik zou nooit door mijn ouders zijn gedwongen om zoiets te doen, ik wilde gewoon heel graag. Die vraag komt ook weleens langs als je bijvoorbeeld met vrienden gezellig bij elkaar zit en je moet vertellen wat je zou doen als het iets anders was dan je nu doet. Ik kan me er gewoon niets bij voorstellen… Dat is het iets met film of in de kunst zou zijn, is bijna onvermijdelijk. We keken thuis heel veel films vroeger, dus ik ben ermee opgegroeid. Ik heb heus wel andere passies hoor, zoals duiken en klimmen. Maar ik zit al zo lang in het acteren, dat is echt mijn wereldje.”

Ondanks al die acteerdrukte doe je ondertussen ‘nog even’ Toneelschool Amsterdam. Hoe lang moet je nog?

„Ik zit nu in mijn derde jaar, volgend jaar is de laatste. Er zijn meer studenten die al producties draaien en dat combineren met school. Het is wel fijn om mensen om je heen te hebben die door hetzelfde heen gaan. Ik zit in een heel diverse klas van mensen die meer of minder ervaring hebben, het is een plek om je referentiekader te verbreden op alle mogelijke vlakken.”

‘Autonome’ Aiko Mila Beemsterboer

In Arnhem heb je Gymnasium-Plus gedaan. Wat is die Plus?

„Eigenlijk is het gewoon gymnasium, het plusje staat voor extra projecten die je kunt doen. Het is een andere vorm van onderwijs, waarbij je de tijd krijgt om zelf onderzoeken op te starten. Dat geldt ook voor creativiteit, daarin werden we enorm vrijgelaten en daar heb ik veel van geleerd. Ook dingen waar ik nu niets mee doe hoor, zoals programmeren. Mijn eerste project was ‘kan ik 12-jarige op eigen houtje leven?’ Het ging echt alle kanten op, heel leuk.”

Op eigen houtje leven op een onbewoond eiland of zo?

„Nee, met een vriendinnetje waarmee ik het project deed, gingen we dan in de tent van onze ouders ‘wonen’. We hadden daarbij allemaal hoofd- en deelvragen bedacht, zoals ‘hoe moet je rondkomen als 12-jarige?’ De vraag was eigenlijk of autonomie als kind mogelijk was. We sliepen dus in een tent en deden alles zelf. Proberen zo zelfstandig mogelijk te leven, fantastisch was dat.”

🎥 CV Aiko Milo Beemsterboer De cv van Aiko Milo Beemsterboer (niet eens volledig): Film: Hotel de grote L, Vechtmeisje, Luizenmoeder, Mijn Beste Vriendin Anne Frank, Alles op tafel, Kerstappels, All Inclusive, Jimmy, Het boek van alle dingen, Ferry 2.

Televisie: De Leeuwenkuil, Oogappels (sinds 2020), Het A-woord.

We hebben je veel op televisie en in de bios kunnen zien. Was 2024 wat dat betreft voor jou een topjaar?

„Ik ben zeer tevreden ja, en ook wel trots.”

Je krijgt als kijker heel veel actie, een rollercoaster aan emoties.

Wat nog meer behalve Ferry 2?

Wat gaan we de komende tijd van je zien?

„Aan het einde van het jaar komt er weer een Oogappels-film op tv, Goudappels (29 december, red.). We zijn nu het zevende en allerlaatste seizoen van Oogappels aan het draaien en in 2025 komt ook de film Ik Zal Zien uit.”

In laatstgenoemde film speelt Aiko Mila Beemsterboer de hoofdrol als Lot, een meisje dat bij een vuurwerkongeluk haar zicht verliest. Het geeft de veelzijdigheid van deze grote mevrouw in acteursland maar weer eens aan. Maar nog even terug naar Ferry.

Waarom moeten we morgen snel naar Ferry 2 gaan kijken?

„Omdat alles wat voorheen in Undercover, de eerste Ferry-film en de Ferry-serie zat, en waarom zoveel mensen keken, er weer in zit. Je krijgt als kijker heel veel actie, een rollercoaster aan emoties en conflicten die met elkaar moeten worden uitgevochten. Het is natuurlijk weer spannend, maar je ziet ook een nieuwe jonge garde, waaronder ikzelf, die in het Undercover– en Ferry-wereldje stapt.”

Ferry 2 is vanaf morgen (vrijdag 20 december) op Netflix te zien.

