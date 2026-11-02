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Gigolo James in serie Seks, Zweet & Tranen: ‘Minimaal 2 uur, dat is 600 euro exclusief reiskosten’

Met Seks, Zweet & Tranen duikt streamingdienst Prime Video naar eigen zeggen in de wereld van gigolo’s, ‘bedkunstenaars’, sekswerkers en pornoproducenten. Hoe ziet hun leven er achter de schermen uit? Of anders gezegd: die mensen moeten natuurlijk ook gewoon de vaatwasser uitruimen.

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Metro bekeek Seks, Zweet & Tranen – vanaf deze week te zien – voor de televisierubriek Blik op de Buis. De eerste gedachte was wel: alwéér een (docu)serie over seks? Maar ja, begrijpelijk is het ook, want de uitdrukking sex sells bestaat nu eenmaal niet voor niets. Bovendien is het genre ‘achter de schermen van’ momenteel populair. Of het nu gaat om mensen die op Schiphol of in de badplaats Scheveningen werken, of om mensen die binnen de wereld van seks hun baan vonden.

In Seks, Zweet & Tranen zie je ‘gewoon dagelijks werk’

In Seks, Zweet & Tranen volgen de kijkers acht totaal verschillende types binnen de Nederlandse seksindustrie. In de eerste aflevering worden er vijf mensen voorgesteld. Wie likkebaardend klaar gaat zitten, pas op: voor deze ondernemers is die seksjob vooral ‘gewoon dagelijks werk’. Zij moeten hun privéleven met hun baan combineren. Als lunch wordt er ook een simpel broodje grillworst in elkaar geflanst en na de afwas gaat er ook in hun huizen een doekje over het aanrecht.

Maar: een blad voor de mond nemen doen de acht dan weer niet. Zij vertellen bijzonder openhartig over hun bestaan, dat niet voor iedereen is weggelegd. Zo is daar de half-Duitse, half-Dominicaanse Daisy. Zij is nog maar 32, maar runt vol overgave de exclusieve saunaclub Le Grand in Zundert. In Le Grand wordt op meerdere manieren gezweten, zullen we maar zeggen. In een relaxgedeelte draaien aan de muur als opwarmertje ‘natuurfilms’ van Meiden van Holland.

Twee uurtjes amoureuze lol voor 600 euro

Je ziet in Seks, Zweet & Tranen ook pornoproducent Marvin aan het werk. Dat doet hij achter de camera, terwijl hij in het verleden als acteur in honderden pornofilms speelde. Zijn naam toen, eh… Curved Marvin. James uit kustplaats Bergen is een rasechte ondernemer. Hij runt het bedrijf Mr. Perfect, waar 27 escortmannen hun werk als gigolo doen en James is er daar zelf één van.

Over de kosten doet de Noord-Hollander niet geheimzinnig. „De minimale boekingsduur is twee uur en dat kost dan 600 euro, exclusief reiskosten.” Wil de klant een uurtje extra, dan wordt eerst de bijbetaling afgewacht tot er weer verder wordt geviezelevozeld.

50-plusbuurvrouw Lucette zoekt nog een maagd

De Prime-camera’s zijn ook welkom bij Dottie Mae in Vlaardingen. Zij runt een fetishwinkel, een zaak met spannende spulletjes en opvallende outfits, zogezegd. De vrolijke Dottie Mae kust een aantal vaste klanten bij binnenkomst op de mond. „Dat doe ik niet bij allemaal hoor, maar ik ben hier niet op de EO Jongerendag.”

De meest opvallende persoon in Seks, Zweet & Tranen is wat Metro betreft Madame Lucette uit Den Haag. Deze goedgebekte dame is een spicy content-creator en in haar video’s speelt zij graag de 50-plusbuurvrouw („voor een volgend filmpje zoek ik nog een maagd”). Lucette vertelt dat haar ‘boobies haar business’ zijn. Met 37.000 volgers lijkt dat prima te lukken. Ze heeft deze dag nog een klusje te doen, een dickrating. Blonde Lucette doet dat op haar balkon. De buren kunnen als het ware meegenieten. Zonder schroom vertelt zij over ‘het geval’ dat haar is toegestuurd. De rating: „Een 8, geen 10 hoor.” Om op die gewone kanten van de bijzondere levens terug te komen: Lucette woont als oudere jongere in een studentenhuis, met zes anderen.

Seks, Zweet & Tranen is best aardig om te bekijken. Je kunt je verbazen en een enkele glimlach valt bijna niet te onderdrukken. We begrijpen echter de seks en het zweet, maar de tranen hebben we (nog) niet gezien.

Aantal blikken uit 5: 3

Seks, Zweet & Tranen bestaat uit zes afleveringen en is vanaf woensdag (4 november) te streamen op Prime Video.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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