The Devil Wears Prada 2: ‘Magazines zijn nu online content die mensen bekijken tijdens het plassen’

The Devil Wears Prada uit 2006 had gezien het succes best een reeks aan films kunnen opleveren. Het pronkstuk over mode en vooral een modemagazine, met Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt, is echter pas na twintig jaar terug. Gelukkig maar, durven we wel te zeggen.

The Devils Wears Prada deel 1 lijkt dan wel stokoud, maar mensen die toen te jong waren, zagen de film later. De afgelopen jaren is de film een hit op social media. De memes met scherpe quotes, gestuntel of die ijskoude blikken van Miranda Priestly (Meryl Streep) zijn onuitputtelijk, lijkt het wel. Niet gek dus, dat filmliefhebbers met smart op deel 2 zaten te wachten. Naar verluidt kwamen op de opnames in New York duizenden fans af, om een glimp van de sets en acteurs op te vangen.

The Devil Wears Prada is weer ‘een pracht’

Miranda, Andy Sachs (Anne Hathaway) en Emily Charlton (Emily Blunt) worden door toeval twintig jaar later weer tot elkaar ‘veroordeeld’. Alle reden voor Metro om The Devil Wears Prada 2 alvast te bekijken voor de Filmrecensie van de Week. Het is weer ‘een pracht’. Dit soort titels kunnen nog weleens vervallen tot typische ladiesnight-avondjes met lichtgewicht-gehalte, maar daarmee doen we het werk van David Frankel en de hoofdrolspelers (en veel bijrollen ook) veel tekort. The Devil Wears Prada is véél meer dan dat. Toen, in 2006, en nu. Mannen, ga gerust mee.

Hoera, drie dames twintig jaar later weer samen

Dat toeval? Andy wordt, terwijl zij een award voor haar werk in ontvangst neemt, middels een berichtje op haar telefoon met haar hele magazine-team ontslagen. Ze speecht nog wel en roept daarbij vanuit haar hart dat ‘journalism still fucking matters‘. Dat valt op, dusdanig dat zij bij het iconische, maar noodlijdende Runaway Magazine voor meer salaris aan de slag kan. Juist, het blad met die vreselijk hooghartige Miranda Priestly aan het roer. En waar art director Nigel (Stanley Tucci) Miranda nog altijd bijstaat, al kunnen we hem ook wel slaaf noemen. Het bedrijf van Emily komt ook nog eens om de hoek kijken als het om het redden van Runaway gaat. Hoera, de drie dames van weleer zijn weer samen.

Wie we niet zien: wereldster Sydney Sweeney. Zij speelde zichzelf in een korte scène, maar is uit de film geknipt. Wél te bewonderen (ook kort, maar zeer krachtig): Lady Gaga.

💸 Kaskraker The Devil Wears Prada 1 The Devil Wears Prada was gebaseerd op de roman van Lauren Weisberger. De film bracht niet minder dan 326 miljoen dollar op. Meryl Streep kreeg een Oscarnominatie voor haar rol als Miranda en ook het kostuumontwerp werd gewaardeerd met zo’n zelfde nominatie.

Economy-class vliegen tussen allemaal ‘gewone mensen’

The Devil Wears Prada is soms om je (weer) rot te lachen, maar toch voel je een serieuze ondertoon. Wat gaat AI ons in de toekomst brengen? Geldt dat journalism still fucking matters straks nog wel? Runaway Magazine staat onder druk door alle digitale media en dat er wat moet veranderen is natuurlijk tegen het zere been van Miranda Priestly. Het wordt haar duidelijk gemaakt: de prachtige spreads in magazines van weleer, zijn verworden tot online content die mensen bekijken terwijl ze plassen. En door de sneltrein die kunstmatige intelligentie is, leren we bij deze film dat veel meer branches eraan moeten geloven.

Voor The Devil Wears Prada 2 betekende dit een prachtige kans voor dat geliefde personage, ijsheks Miranda. Het vreselijke woord voor haar: bezuinigen. Meryl Streep weet er op een schitterende manier raad mee. Bijvoorbeeld als zij zich na al die jaren afvraagt of „Runaway eigenlijk een cafetaria in ons bedrijf heeft”. Een moment waarop zij haar eigen jas aan een kapstok moet hangen (!), kost bloed, zweet en tranen. En goh, economy-class vliegen tussen ‘allemaal gewone mensen’, dat is toch ongehoord?

Heerlijke onliners, spetterend acteerwerk

De favoriet van de Metro-kijker in ‘Prada 2’ is eigenlijk de heerlijk stuntelende Anne Hathaway. Velen zullen echter voor Miranda gaan. Vanaf het moment dat zij Andy Sachs weer ontmoet en haar totaal niet herkent (of doet alsof), is het raak. Net zoals zij kort daarop met monotone stem verzucht: „Ik wacht wel af tot je de mist in gaat. En dat ga je.” Leuke meme, ongetwijfeld…

Wie nog twijfelt: ga lekker naar de bios. The Devil Wears Prada 2, die vanaf morgen (30 april) draait, staat garant voor heerlijke oneliners, spetterend acteer- en ook camerawerk (je krijgt een cursus: hoe film je het opzetten van een zonnebril) en prachtige modebeelden. Daar willen we het graag bij laten. Of, zoals Miranda Priestly het zou zeggen: „That’s all.”

Beoordeling uit 5: 4,5

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

