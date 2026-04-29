Brand ’t Harde nog niet onder controle

De grote brand die woedt op het militair oefenterrein Artillerie Schietkamp (ASK) bij ’t Harde is nog niet onder controle. Dat zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio ter plaatse. De brandweer is druk met het blussen van de brand en de woordvoerster denkt dat dit „nog zeker de hele nacht” gaat duren.

Een strook van zo’n 2200 meter breed staat in brand, aldus de woordvoerster. Dat het vuur zo ver kon komen, heeft onder meer te maken met de windrichting. Het vuur woedt alleen op het oefenterrein en niet daarbuiten. De rook neemt af en er hoefden tot dusver nog geen campings of woningen in de omgeving te worden ontruimd.

De brandweer is aanwezig met meerdere pelotons en in totaal bijna vierhonderd mensen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het vuur ontstond tijdens een militaire oefening. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek.

ANP

