Nederlanders kijken slechts elf dagen van het jaar géén kerstfilms

Versierde bomen, non-stop kerstradio en inkopen doen in feestelijk aangeklede winkels: Nederlanders zijn gek op kerst. Waar veel kerstballen, lichtsnoeren en rendiertruien al in november tevoorschijn komen, blijkt de liefde voor kerstfilms nog veel eerder te starten. Sterker nog, liefhebbers kijken de zwijmelfilms het hele jaar door. Slechts op elf dagen van dit jaar werden er géén kerstfilms gekeken, blijkt uit data van streamingplatform Pathé Thuis.

Dat de temperaturen in de zomer oplopen, maakt voor sommige Nederlanders dus geen verschil in hun behoefte aan winterwonderland-taferelen. Al sinds oktober wordt er in sommige Nederlandse huishoudens zelfs elke dag genoten van films vol sneeuw, cadeaus en kerstmannen.

Kijkgedrag vlak voor en tijdens kerst

Vooral in november is er een duidelijke toename te zien in de zoekopdrachten naar kerstfilms. Nederlandse filmfans lijken zich dus ruim op tijd te oriënteren, om te kijken of hun favoriete kerstfilm al beschikbaar is. Zowel in december als de rest van het jaar zijn onder andere Home Alone, Love Actually en The Grinch de meest populaire kerstfilmtitels. Deze klassiekers worden in de kerstperiode gemiddeld twintig keer meer bekeken, dan gedurende de rest van het jaar.

Heb je de klassiekers vaak genoeg gezien, en heb je zin in vernieuwing? Onze collega’s van Manners brachten onlangs een lijst uit met nieuwe kerstfilms. Zo tippen zij A Christmas Mystery, een verhaal waarin slechts enkele dagen voor kerst de kerstbellen zoek raken. Dit zijn trouwens niet zomaar bellen. Honderd jaar geleden vond een jongetje deze bellen, die het kleine stadje Pleasant Bay voorspoed en vrede hebben gebracht. Of de film Holiday Harmony, waarin we singer-songwriter Gail volgen, die op het punt staat om door te breken. Onderweg naar een cruciaal evenement strandt ze met autopech. Zal ze nog op tijd kunnen komen?

Kerstfilms voor kinderen populair

Ook tijdens de kerstdagen zelf zijn er opvallende trends te zien in kijkgedrag: op eerste en tweede kerstdag ziet Pathé Thuis ‘s middag een flinke piek in de cijfers voor kinderfilms. Terwijl ouders de keuken induiken om alle voorbereidingen van het kerstdiner te treffen, wordt het kroost van de familie zoet gehouden met een kerstfilm op de bank.

Het lijkt er ook op alsof er niet al te lang wordt nagetafeld in Nederland. Rond acht uur ‘s avonds is op beide kerstdagen weer een flinke kijkpiek in kinderfilms opgemerkt in de cijfers van Pathé. Lukt het bij jullie thuis om de kinderen tot het dessert aan tafel te houden?